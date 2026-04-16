Nella puntata del 16 aprile 2026 di Uomini e Donne si è parlato unicamente di Trono Over. Sono state chiuse relazioni, ci sono stati rifiuti e discussioni accese tra vari esponenti del parterre.

Nuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne si è aperta con l’arrivo di un nuovo cavaliere per Sabrina Zago. La donna lo ha fatto scendere, ma poi ha ammesso di non sentirsi pronta ad intraprendere una nuova conoscenza dopo quello che è accaduto nella messa in onda di ieri con Davide. Poi si è passati a Gemma Galgani, la quale ha interrotto la conoscenza con Silvano, un nuovo cavaliere che stava conoscendo, e anche con un altro uomo. Successivamente, poi, si è vista un’esterna tra la dama e Antonio. Durante tale uscita, i due sono apparsi molto complici e sereni, ma in studio la situazione ha preso una piega differente.

Gemma ha subito dovuto fare i conti con una “rivale”, in quanto Antonio è uscito anche con un’altra dama di nome Anna. Come se non bastasse, poi, il cavaliere ha spiegato di aver chiesto anche il numero di Maria Rosaria, entrambe donne piuttosto diverse da Gemma e più giovani. Questo ha suscitato subito i dubbi degli opinionisti, i quali hanno insinuato che ad Antonio non piacesse Gemma dal punto di vista estetico, ma solo dal punto di vista dell’amicizia. Lui, in un primo momento, ha provato a deviare il discorso, ma poi ha lasciato intendere di non essere particolarmente attratto fisicamente dalla donna, sta di fatto che ha anteposto le altre dame a lei. Tale presa di coscienza ha deluso molto Gemma che, come al solito, si era caricata di aspettative.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Al termine del confronto, Gemma e Antonio hanno ballato insieme ma, a seguito del ballo, gli opinionisti hanno evidenziato la freddezza del cavaliere nei riguardi della dama. Messo alle strette, Antonio ha confessato di vedere Gemma solo come un’amica. La donna è rimasta senza fiato. I presenti in studio hanno molto attaccato il cavaliere insinuando che abbia illuso e preso in giro Gemma. Lui si è difeso dicendo di non averle mai dato modo di pensare altro, ma già l’aver iniziato ad uscire con lei rappresenta una dimostrazione di interesse. La Galgani è apparsa sconvolta e, in conclusione, Antonio le ha dato l’ennesima batosta chiudendo lui la conoscenza.

Cinzia Paolini messa in difficoltà

Ad un certo punto, si è aperta una discussione molto accesa tra Antonio e Cinzia Paolini. Il cavaliere ha parlato di un presunto secondo bacio che ci sarebbe stato con Cinzia quando i due si frequentavano, cosa che la Paolini ha negato categoricamente. Tra i due, così, si è acceso un dibattito che, in men che non si dica, ha coinvolto anche gli opinionisti e altre dame quali Gemma e Barbara De Santi, il cui obiettivo era quello di screditare la dama agli occhi di Marco.