La registrazione del 15 aprile 2026 di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata e ricca di colpi di scena. Al Trono Over ci sono state delle discussioni molto accese, delle prese di posizione, delle segnalazioni e non solo. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha fatto un annuncio in merito alla scelta.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Cinzia si dichiara, nuova batosta per Gemma

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 15 aprile riportate su Lollo Magazine rivelano che Cinzia Paolini ha spiazzato tutti con una confessione. La donna ha ammesso di nutrire dei sentimenti per Marco, ragion per cui ha rivelato di essere disposta anche a trasferirsi a Milano per lui. I presenti in studio sono rimasti sorpresi e, naturalmente, gli opinionisti non hanno potuto fare a meno di accusare la donna di essere così propensa verso il cavaliere solo in virtù della sua situazione economica agiata.

Situazione del tutto differente, invece, riguarda Gemma Galgani. La dama ha deciso di chiudere la conoscenza con un nuovo spasimante a causa del mancato interesse. Per contro, ha scelto di uscire con un altro cavaliere chiamato Gianpaolo, ma quest’ultimo ha subito frenato gli entusiasmi della donna chiarendo di vederla solo come un’amica. Anche loro due, dunque, sono tornati al loro posto con un nulla di fatto. Massimo ed Elena hanno avuto un nuovo confronto a centro studio che, tuttavia, si è concluso nel medesimo modo del precedente, ovvero, con la chiusura della loro conoscenza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dure liti tra dame e cavalieri, Maria De Filippi costretta a intervenire

Poi c’è stata una lite molto accesa tra Giada e Nicola. Lui è uscito anche con Elena, anche se entrambi hanno confessato di aver parlato di altre reciproche frequentazioni. La discussione è degenerata nel momento in cui la dama ha confessato di aver avuto un’intimità con il cavaliere, per tale ragione ha accusato Nicola di essere stato poco sincero, falso e bugiardo. Gloria Nicoletti, dal canto suo, sta frequentando un nuovo cavaliere, con il quale c’è stato anche un bacio. Sulla faccenda, però, è intervenuta Cristina Tenuta, la quale ha accusato la collega di parterre di aver voltato pagina troppo velocemente dopo la rottura con Antonio Marino. Il clima è divenuto piuttosto teso, soprattutto quando sono emerse anche delle segnalazioni e le due donne si sono rivolte accuse reciproche. A calmare gli animi ci ha pensato Maria De Filippi, la quale ha difeso Cristina e ha invitato i presenti a non tirare in ballo persone non presenti in trasmissione.

Poi c’è stata un’ennesima discussione tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. Nello specifico, è emerso che il cavaliere abbia fatto leggere dei messaggi della dama a Debora, cosa che ha scatenato il putiferio in studio. Infine, per quanto riguarda il Trono Over, Davide è uscito con una nuova dama, con cui ci sarebbero stati dei baci. Tina Cipollari ha messo in dubbio la sincerità del cavaliere, accusandolo di essere in trasmissione solo per visibilità. Questo, ovviamente, ha scatenato un’immediata reazione nell’uomo. Sabrina Zago, invece, ha iniziato a conoscere un nuovo esponente del parterre maschile, ma lui ha subito raffreddato gli animi decidendo di interrompere la conoscenza.

Spoiler Trono Classico UeD: Ciro Solimeno fa un annuncio sulla scelta

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, nella scorsa registrazione Ciro Solimeno ha fatto un annuncio in merito alla scelta. Nel dettaglio, ha ammesso di essere ancora confuso, pertanto, necessita di altre due o tre settimane prima di portare a conclusione il suo percorso. Nel frattempo, però, ha deciso di non fare nessuna esterna, per valutare le reazioni delle sue corteggiatrici. Martina Calabrò non ha fatto nulla, mentre Elisa Leonardi ha cercato più volte un contatto con lui. Tra i due, infatti, in studio ci sono stati dei confronti. Elisa ha manifestato la sua insofferenza in quanto, dopo aver confessato i suoi sentimenti per Ciro, non si è sentita abbastanza considerata dal tronista. Questo ha portato a una discussione in studio tra i due protagonisti.

Martina, dal canto suo, è apparsa molto più pacata e spenta. La ragazza non ha potuto fare a meno di dichiararsi infastidita da tutta questa situazione, ragion per cui non si sente spronata a fare dei passi nei confronti del tronista. Questa situazione, però, non ha fatto altro che fomentare i dubbi e le insicurezze di Ciro che, a questa altezza del percorso, avrebbe bisogno di maggiori sicurezze dalle sue corteggiatrici. Alla fine, infatti, Solimeno ha preferito non ballare con nessuna delle due.