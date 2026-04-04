Il Trono Classico è quasi terminato del tutto a Uomini e Donne. Fino alla fine di questa stagione televisiva, infatti, si andrà avanti solamente con il percorso di Ciro Solimeno, che è anche agli sgoccioli. Malgrado questo, però, in queste ore si sta molto parlando di due ex troniste della trasmissione, ovvero, Cristiana Anania e Sara Gaudenzi. Le due ragazze non sono mai andate particolarmente d’accordo, tuttavia, quando la prima lasciò il programma insieme ad Ernesto Passaro, sembrava aver mostrato un segnale distensivo nei riguardi della sua collega/rivale, che aveva dato l’impressione che le divergenze tra le due fossero state appianate. La verità, però, è tutt’altra. Il livore tra le due ragazze si è fatto risentire forte e chiaro a distanza di un po’ di tempo dalla tanto discussa scelta di Sara. In queste ore, infatti, Cristiana ha rilasciato un’intervista in cui ha sparato a zero contro la sua ex collega, ma non solo. La giovane ha rivelato anche un retroscena inedito accaduto dietro le quinte tra le due, che è stato censurato dalla redazione del programma e che, alla luce di quanto accaduto, spiegherebbe tante cose.

Il retroscena inedito tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi censurato a Uomini e Donne

In un’intervista rilasciata a ComingSoon, Cristiana Anania ha fatto delle confessioni inedite su Uomini e Donne, con particolare riferimento al percorso di Sara Gaudenzi. In tanti hanno criticato quest’ultima accusandola di aver dato luogo ad un Trono fasullo, conclusosi nel peggiore dei modi. Ebbene, di questo ne è convinta anche Cristiana. La ragazza ha ammesso di non aver mai nutrito grossa simpatia per Sara, tuttavia, ci fu un momento nel corso del loro percorso nel quale le due ebbero una conversazione dietro le quinte che sembrava fosse finalizzata alla nascita di un sodalizio.

Cristiana ha raccontato un episodio censurato dallo staff di Uomini e Donne. Una volta, mentre lei era con la sua referente intenta a sfogarsi su alcune dinamiche verificatesi in puntata, con particolare riferimento agli scontri con Sara, quest’ultima irruppe nel suo camerino con le telecamere al seguito per fare un discorso a Cristiana. In tale occasione, la Gaudenzi le disse che le due si sarebbero dovute alleare, inoltre, le disse anche che, dato che lei era più grande, avrebbe protetto Cristiana. Quest’ultima rimase un po’ interdetta dalle parole di Sara, tuttavia, in un primo momento, si fidò, ma poi si dovette immediatamente ricredere.

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La puntata successiva a questo confronto mai andato in onda, Sara iniziò a prendere di mira Cristiana, lasciando quest’ultima senza parole, in quanto non si aspettava minimamente un comportamento simile. Da quel momento in poi, dunque, il giudizio della Anania sulla Gaudenzi è cambiato considerevolmente. In quell’istante capì che qualcosa non tornasse e che, molto probabilmente, Sara avesse un piano in mente volto a creare dinamiche in studio e a dare luogo ad un percorso non del tutto sincero. Considerando come poi si sia conclusa l’esperienza di Sara nel programma, questo incontro tra le due assume un valore decisamente importante.

L’ennesimo affondo di Cristiana e la reazione di Sara Gaudenzi

Come se non bastasse, poi, Cristiana ha attaccato Sara dandole della falsa e reputandola una persona decisamente poco chiara e limpida. Malgrado questo, però, ha detto di non odiarla, anzi, di provare tenerezza nei suoi riguardi. In merito alla sua relazione con Alessio Rubeca, la giovane ha detto di augurarle il meglio e di sperare che lui sia davvero l’uomo della sua vita come detto dalla Gaudenzi.

Alla luce di questa intervista, dunque, viene da chiedersi quale sia stata la reazione di Sara Gaudenzi a tutte queste accuse. Ebbene, la ragazza ha reagito in maniera piuttosto velata, ma al contempo determinata. Sara ha mostrato sui social una scena del film “Il Diavolo Veste Prada” in cui la protagonista, Miranda Priestley lancia una delle sue occhiate glaciali. Un utente ha commentato scrivendo che, pur non avendo detto nulla, con questo contenuto, Sara avesse detto tutto. Ignorando tutte le critiche e le voci che stanno circolando sul suo conto, Sara ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua insieme ad Alessio a Marsa Alam, mostrando sui social un breve room tour della loro camera d’hotel.