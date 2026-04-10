Non c’è tregua per Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca dopo la loro discussa uscita da Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, un giovane ha riportato i dettagli su una pesante segnalazione sul loro conto volta sempre a screditare il loro percorso, alludendo al fatto che i due fossero d’accordo per rimanere il più a lungo possibile nel programma. Questo, però, non è l’unico motivo per cui i due stanno continuando a ricevere pesanti attacchi sui social. Alcuni utenti del web stanno prendendo di mira Sara accusandola di aver scelto Alessio in quanto attratta dal tenore di vita agiato del ragazzo. Ebbene, dopo l’ennesima critica, la giovane ha deciso di rispondere in maniera piccata.

Sara Gaudenzi provoca gli hater dopo Uomini e Donne con un commento piccato

In occasione delle festività pasquali, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono concessi una vacanza a Marsa Alam. La pubblicazione di contenuti inerenti il loro viaggio ha dato ulteriore adito agli hater di accusare la ragazza di volere accanto a sé un ragazzo benestante in grado di mantenerla e di concederle un tenore di vita piuttosto elevato. Fino a questo momento, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha voluto accogliere alcuna provocazione, tuttavia, questa volta ha deciso di rispondere, in maniera anche piuttosto piccata.

Nello specifico, Sara ha pubblicato un video contenente un insieme di foto in cui sono immortalati lei e Alessio intenti a scambiarsi baci, effusioni romantiche, tenerezze e sguardi complici. A corredo delle immagini, poi, la giovane ha aggiunto delle didascalie piuttosto provocatorie. Nello specifico, ha ammesso di volere al suo fianco un uomo che la mantenga. Successivamente, però, si è spiegata meglio dicendo di volere qualcuno che la mantenga, sì, ma che la mantenga innamorata, motivata, orgogliosa, leggera, rispettata, Il video in questione ha suscitato un certo scalpore sui social, in quanto in tanti hanno commentato continuando ad alludere che la giovane fosse attratta principalmente dal tenore di vita di Alessio.

La smentita di Sara e Alessio sulle ultime segnalazioni sul loro conto

Malgrado tutte le maldicenze e le segnalazioni che continuano a circolare sui social, però, Sara e Alessio stanno andando avanti nella loro relazione, cercando di non dare adito a sterili polemiche. Dopo le ennesime segnalazioni riportate a Casa Lollo, secondo cui i due si sarebbero incontrati più volte durante il loro percorso a Uomini e Donne, architettando incontri segreti e strategie per non farsi sfamare, i due hanno deciso di rompere il silenzio smentendo le accuse. Per la prima volta, forse, da quando è scoppiato tutto il caos contro di loro, la coppia ha sentito l’esigenza di intervenire specificando che quanto rivelato dalla persona in questione non fosse vero. I due, però, si sono limitati a fare una smentita isolata mediante i loro social ma, almeno per il momento, non sono sembrati intenzionati a rilasciare dichiarazioni ufficiali in interviste.