Nella puntata di ieri di Uomini e Donne c’è stato uno sfogo molto acceso da parte di Ciro Solimeno. Il ragazzo, sentendosi nuovamente sotto accusa da una corteggiatrice, la quale ha riportato a galla per l’ennesima volta le insinuazioni di un presunto accordo tra il tronista e Alessia Antonetti, ha voluto fare un discorso. Malgrado il giovane si sia nuovamente scusato con tutti per quanto accaduto durante il suo precedente percorso a Uomini e Donne, il pubblico da casa non è apparso molto convinto del suo reale pentimento. Il suo Trono, infatti, è oggetto di molte critiche, che hanno spinto anche Martina De Ioannon a dire la sua, anche se in modo piuttosto velato.

Come ha reagito Martina De Ioannon dopo lo sfogo di Ciro Solimeno a UeD

Quando Ciro Solimeno rivelò a Uomini e Donne di aver infranto il regolamento insieme a Martina De Ioannon, in tanti attaccarono la ragazza per non essere intervenuta sulla faccenda, ma non solo. Martina è stata attaccata nel tempo anche per il suo modo di fare nei riguardi di Ciro, il suo chiudere quella relazione, per intraprenderne una con il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri. Con il passare dei giorni, e il progredire del percorso di Ciro nel programma, però, il punto di vista di molti telespettatori sta cambiando.

Al di sotto di un video pubblicato da Martina su TikTok, infatti, molti utenti hanno commentato gli ultimi accadimenti che hanno riguardato Solimeno, invogliando la ragazza a commentare. Una persona si è voluta scusare e complimentare con la De Ioannon, dichiarando di aver capito il motivo per cui ha lasciato Ciro. Interrompere la storia con il napoletano, per intraprendere quella con Gianmarco, è stata reputata una scelta più che giusta e comprensibile. Martina ha risposto a tale commento dicendo: “Super” con tanto di cuori rossi. Un’altra persona, invece, ha detto che, dopo mesi, deve dare ragione a Martina, in quanto la vera natura di Ciro sta venendo fuori. Martina ha reagito a tale intervento mettendo un like, a riprova che si trovi d’accordo con quanto scritto.

La verità viene sempre a galla: duri attacchi contro Ciro

I commenti presenti al di sotto di questo video di Martina De Ioannon sono moltissimi, la maggior parte dei quali riferiti a Ciro Solimeno. Una fan della ragazza l’ha invitata a non commentare sulla faccenda, per non alimentare i sospetti di chi crede che la giovane stia mandando a tutti i costi delle frecciate contro il suo ex. Alla luce di quanto emerso, risulta davvero difficile pensare il contrario. Un altro utente, infine, ha alluso al fatto che Martina potrebbe aver deciso di lasciare Ciro a causa dei suoi comportamenti troppo aggressivi nei riguardi delle donne. Il riferimento è andato ad una delle ultime messe in onda di UeD, in cui anche Maria De Filippi si è scagliata contro il tronista per come si stesse rivolgendo ad Alessia, invitandolo a moderare i toni. Insomma, pare proprio che sia il caso di dire che con il tempo tutto viene a galla.