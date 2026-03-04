La registrazione di martedì 3 marzo 2026 di Uomini e Donne è stata caratterizzata da svariati avvenimenti degni di nota. In primis, a generare un certo sgomento è stata la nuova assenza di Ciro Solimeno, che si è assentato anche nella registrazione precedente, cosa che sta generando parecchi sospetti. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, una coppia ha lasciato il programma insieme, mentre Cinzia Paolini è stata il bersaglio di Tina Cipollari a causa di un video spuntato sui social.

Una coppia lascia Uomini e Donne insieme, Tina Cipollari attacca Cinzia Paolini

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 3 marzo rivelano che Atlanta e Lanfranco si sono accomodati al centro dello studio ed hanno manifestato la loro intenzione di uscire dal programma insieme. Una nuova coppia, dunque, si è venuta a formare. Edoardo e Paola, invece, erano assenti. Un altro grande assente era Mario Lenti, che sta disertando svariate registrazioni, probabilmente a causa di problemi di lavoro e di conoscenze piuttosto scarne che sta avendo nel programma.

Al contrario, però, era presente Cinzia Paolini, la quale è stata presa di mira da Tina Cipollari. L’opinionista ha mostrato a tutti un video della donna in cui balla in un locale con la locandina di Uomini e Donne. Lo scopo di Tina è stato quello di screditare la dama accusandola di essere nel programma solamente per visibilità. Lei, ovviamente, si è difesa, ma l’opinione della Cipollari sul suo conto non è cambiata. Al centro dell’attenzione ci sono finiti nuovamente Alessio Pili Stella e Debora, ma tra di loro ci sono state solo discussioni molto accese.

Ciro Solimeno di nuovo assente, Sara Gaudenzi ha uno sfogo a UeD

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni dell’ultima registrazione rivelano che Ciro Solimeno era di nuovo assente. Il fatto che un tronista decida di assentarsi per ben due puntate di fila è un fatto alquanto sospetto. I protagonisti hanno già poco tempo a disposizione per conoscere i corteggiatori e le corteggiatrici, se poi ci si assenta anche per un periodo così prolungato, le cose non possono che complicarsi ulteriormente.

In merito a Sara Gaudenzi, la ragazza è andata in camerino da Matteo Stratoti. I due hanno avuto una discussione molto accesa, che ha portato la tronista ad avere uno sfogo in studio. Sara ha detto di essere molto delusa e arrabbiata in quanto ai due corteggiatori non sta mai bene niente. La giovane è apparsa molto provata, cosa piuttosto comune da un po’ di tempo.