Lunedì 2 marzo 2026 sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. In studio si è parlato sia di Trono Over, sia di Trono Classico. Con particolare riferimento a quest’ultimo, a destare un certo clamore è stata l’assenza di Ciro Solimeno. Tra gli Over, invece, ci sono state delle liti molto accese a causa di alcune incomprensioni e versioni contrastanti riportate da determinati protagonisti del parterre.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: un protagonista mente, liti accese e ritorni di fiamma

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 2 marzo rivelano che Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione. La dama è uscita in esterna con un nuovo cavaliere venuto per conoscerla e i due hanno trascorso delle ore a Torino. In studio, però, la dama ha spiegato di voler interrompere la conoscenza in quanto non particolarmente coinvolta dall’uomo. Poi si è passati ad Edoardo Nestori, il quale sta uscendo contemporaneamente sia con Anita, sia con Maria. Nel frattempo, però, l’uomo ha risentito anche Paola, cosa che ha generato un certo sgomento in studio con tanto di accuse e discussioni accese.

Alessio Pili Stella sta uscendo nuovamente con Debora. Tra i due c’è stata una serata molto piacevole in una spa durante la quale pare siano accadute delle cose degne di nota. Alessio ha rivelato che tra di loro ci sia stato un bacio, mentre Debora ha negato. I due hanno dato versioni contrastanti sull’accaduto, dunque, appare evidente che uno di loro stia mentendo. Mario Lenti era assente, al contrario di Cinzia Paolini che, invece, risulta ancora presente nel parterre.

Spoiler Trono Classico: Sara ribacia i suoi corteggiatori, Ciro assente

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, le anticipazioni della registrazione del 2 marzo di Uomini e Donne rivelano che Sara Gaudenzi ha portato in esterna sia Alessio Rubeca sia Matteo Stratoti. Al primo ha voluto presentare sua nonna, successivamente, i due si sono scambiati un bacio. Anche l’esterna con l’altro corteggiatore è stata suggellata da un bacio. In studio i due corteggiatori si sono un po’ arrabbiati con la tronista, soprattutto Alessio, il quale ha accusato la ragazza di essere più presa dal suo rivale. Lei ha negato dicendo di portare avanti due percorsi paralleli. Ciro Solimeno, invece, era assente, così come le sue corteggiatrici, dunque, non si è affatto parlato di lui.