Un’altra settimana di messe in onda di Uomini e Donne si accinge a cominciare. Quello che accadrà nel corso di questi cinque giorni sarà qualcosa di molto avvincente ed intrigante per i telespettatori. Le anticipazioni della settimana che va dal 2 al 6 marzo 2026 rivelano che ci saranno momenti molto concitati contro Cinzia Paolini e Mario Lenti. Poi ci sarà un momento in cui Maria De Filippi riprenderà Ciro Solimeno e lo redarguirà per i toni assunti contro una corteggiatrice. Inoltre, ci saranno decisioni, scontri e confronti.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: caos contro Cinzia e Mario, Elisabetta volta pagina, scontro tra Alessio e Rosanna

Le anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana rivelano che si partirà da Edoardo e Paola. Il cavaliere, in una precedente puntata di UeD, chiese alla donna di uscire dalla trasmissione insieme, ma lei rifiutò, scatenando il caos in studio. Ebbene, tra i due ci sarà un nuovo confronto, che porterà sempre allo stesso epilogo, ovvero, la rottura definitiva. Rosanna Siino uscirà con Michele, tuttavia, invece che concentrarsi sull’uomo, continuerà a parlare di Alessio Pili Stella, dato che tra i due c’è stato un nuovo scontro dietro le quinte dopo quanto accaduto in una precedente puntata. Arnaldo e Debora intraprenderanno una conoscenza che sembrerà procedere piuttosto bene, cosa che infastidirà molto Alessio, che non potrà fare a meno di intervenire sulla faccenda, avendo avuto intimità con la donna in precedenza.

Elisabetta Gigante sembrerà voltare pagina con Stefano dopo la rottura con Sebastiano Mignosa. Tra i due ci saranno anche dei baci, cosa che spingerà i presenti e Sebastiano ad attaccare la donna per l’eccessiva repentinità con cui è andata avanti. Su Stefano, poi, interverrà anche Cinzia Paolini, che accuserà il cavaliere di aver taciuto sulla conoscenza telefonica che c’è stata tra i due un po’ di tempo fa. Cinzia, però, sarà al centro dell’attenzione soprattutto per una vicenda che coinvolgerà Mario Lenti. I due riprenderanno a frequentarsi generando il caos in studio. Tina Cipollari e Gianni Sperti li accuseranno di essersi sentiti al di fuori della trasmissione e di essersi messi d’accordo. Per il cavaliere scenderà anche una nuova dama, ma lui non la terrà, mentre Cinzia uscirà in contemporanea anche con Michele.

Spoiler Trono Classico UeD: Maria De Filippi contro Ciro, Sara bacia Alessio e Matteo

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della settimana fino al 6 marzo 2026 rivelano che Sara Gaudenzi porterà in esterna Matteo. Dopo un iniziale momento di scontro, tra i due scatteranno dei baci, ma lei accuserà il ragazzo di averlo fatto solo per “pietà”, così tra i due scoppierà una discussione. La giovane, poi, porterà in esterna anche Alessio Rubeca e anche tra di loro ci sarà un nuovo bacio.

Ciro Solimeno incontrerà in camerino Alessia Antonetti e tra i due ci sarà una discussione molto accesa. Il tronista accuserà la ragazza di essere spenta e di non avere reazioni, cosa che a lui non sta più bene. I toni si esaspereranno in studio, dove Maria De Filippi si vedrà costretta a intervenire per redarguire il ragazzo e invitarlo ad abbassare i toni con la corteggiatrice. Alla fine, poi, Ciro deciderà di eliminare Alessia che, tra le lacrime, se ne andrà. In seguito, però, Ciro dirà di essere pentito e andrà a riprenderla. La ragazza deciderà di tornare, scatenando le ire di Elisa e Martina che, stavolta, saranno loro a lasciare lo studio.