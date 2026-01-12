Le anticipazioni di questa settimana di messe in onda di Uomini e Donne sono fervide di avvenimenti. Nelle puntate che saranno trasmesse dal 12 al 16 gennaio 2026, infatti, dovrebbe andare in onda la tanto attesa scelta di Flavio Ubirti, ma non solo. Anche al Trono Over ci saranno momenti degni di nota, come il ritorno nel parterre di Cinzia Paolini, dopo la rottura con Rocco Bruno. Inoltre, ci saranno anche dei momenti molto delicati per Gemma Galgani e per Sabrina Zago.

Momento molto delicato per Gemma Galgani a UeD

Nelle puntate di questa settimana di Uomini e Donne si partirà da Gemma Galgani, la quale avrà uno scontro con Mario Lenti. Dopo che quest’ultimo l’ha illusa, alludendo al fatto che tra di loro potesse esserci qualcosa di più di un’amicizia, salvo poi cambiare idea accettando di uscire con Maria G., Gemma è piombata nello sconforto. La Galgani si scaglierà contro Mario accusandolo di essersi avvicinato a Maria solo per allontanare lei. La donna, inoltre, ha messo anche in discussione il reale interesse di Maria nei riguardi di Mario, in quanto la dama è apparsa alquanto distratta nel parlare del bacio che c’è stato tra i due. Il cavaliere, però, non cambierà idea, e ribadirà a Gemma di non avere interesse nei suoi riguardi. Questa presa di coscienza getterà Gemma nella disperazione. Intanto, anche la conoscenza con Maria G. verrà interrotta. Mario chiederà alla redazione di poter far tornare Isabella, una dama che aveva mandato via per rispetto di Maria G. Roberto, poi, si riproporrà a Gemma.

Sabrina Zago sotto accusa, lascia lo studio di Uomini e Donne

Anche per Sabrina Zago ci saranno momenti molto concitati. La donna continuerà ad uscire con Carlo, tuttavia, accetterà di conoscere anche un nuovo cavaliere venuto per conoscerla. Questo manderà Carlo su tutte le furie. In studio si svilupperà una discussione in cui interverranno anche gli opinionisti. Soprattutto Tina Cipollari attaccherà molto Sabrina, fino al punto di farla piangere e farla scappare via dallo studio. Successivamente, poi, la donna rientrerà e Carlo proverà a tranquillizzarla dicendo di voler continuare ad uscire con lei e di nutrire la speranza che, prima o poi, usciranno insieme dalla trasmissione. Sabrina accetterà di conoscere anche un terzo cavaliere, cosa che scalderà ulteriormente gli animi nello studio. Tina accuserà la donna di voler solamente illudere Carlo, in quanto non ha minimamente intenzione di uscire dal programma con lui. La dama, dal canto suo, si difenderà asserendo di volersi dare la possibilità di conoscere tutti e tre i cavalieri senza bruciare le tappe.

Anticipazioni Trono Over UeD: torna Cinzia Paolini, nasce una nuova conoscenza

Altro momento molto concitato, poi, sarà contraddistinto dal ritorno a Uomini e Donne di Cinzia Paolini e Rocco Bruno. I due racconteranno di essersi lasciati, dopo poco dalla loro uscita dal programma. Paolo subito si proporrà per conoscere Cinzia, permettendo alla donna di rimanere in trasmissione. Per Rocco, invece, non ci sarà nessuna dama propensa a conoscerlo, così il cavaliere verrà invitato ad andare via. Sempre parlando di Trono Over, poi, nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà un avvicinamento tra Magda e Arcangelo. Tra i due ci sarà anche un bacio, che solleverà delle polemiche. Sebastiano Mignosa attaccherà il cavaliere accusandolo di essere falso, mentre Magda prenderà le sue difese. Rosanna Siino continuerà a mostrare interesse per Alessio Pili Stella, il quale sarà restio in virtù dell’amicizia con il suo ex Giuseppe Molonia. Gianmaria e Maria, invece, inizieranno ad uscire insieme.

Spoiler Trono Classico: la scelta di Flavio Ubirti e novità per Ciro Solimeno

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, salvo variazioni dell’ultimo momento, dovrebbe andare in onda la scelta di Flavio Ubirti. Il tronista annuncerà di essere pronto a compiere il grande passo e si mostrerà più propenso nei riguardi di Nicole Belloni. Dopo aver fatto le esterne di una giornata con entrambe, Flavio confermerà la sua scelta, sta di fatto che opterà proprio per la tiktoker milanese. Martina rimarrà molto male, ma al contempo cercherà di mantenere un certo contegno. Ciro Solimeno, infine, uscirà con Elisa, che troverà un po’ fredda. In studio, però, la ragazza gli confesserà di essere fatta così, e di aprirsi solo dopo un po’ di tempo, sta di fatto che il tronista deciderà di approfondire la sua conoscenza. Ciro uscirà anche con Alessia Antonetti, con cui si troverà molto bene. La ragazza smentirà anche alcuni pettegolezzi circolati di recente sul suo conto, e tra i due si paleserà una certa sintonia. Di Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, invece, non si parlerà.