Il percorso di Barbara De Santi a Uomini e Donne sta proseguendo tra alti e bassi. Proprio nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 7 gennaio 2026, la donna ha dato luogo ad una scenata contro Edoardo, durante la quale ha messo in scena uno psico-dramma incentrato sul suo lavoro di insegnante. Per il momento, dunque, sembra che la donna non riesca a trovare una serenità dal punto di vista sentimentale. In queste ore, però, è sopraggiunta una segnalazione alquanto interessante, che vede la dama con un noto cavaliere del programma al di fuori della trasmissione. La cosa che sta generando particolare sgomento, però, è il fatto che la redazione pare sia all’oscuro di tutto ciò.

Segnalazione su Barbara De Santi e un cavaliere di Uomini e Donne

Barbara De Santi è stata avvistata in compagnia di un noto cavaliere del Trono Over di questa edizione di Uomini e Donne, ovvero Sebastiano Mignosa. Quest’ultimo, nel corso dell’ultima registrazione effettuata, ha dato luogo a diversi momenti esilaranti, a causa della sua decisione di conoscere un’altra donna venuta per lui, scatenando le ire di Elisabetta. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, però, pare che Sebastiano stia frequentando anche Barbara. L’avvistamento è stato corredato da tanto di foto, in cui i due sono ripresi all’interno di un locale in compagnia di un’altra coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Pare, inoltre, che Sebastiano abbia fatto anche un regalo a Barbara, ovvero l’abbia omaggiata di un cappello che la donna, peraltro, ha scelto di indossare in uno degli ultimi contenuti social pubblicati.

La redazione non è stata informata di questo incontro? Perché non ne hanno parlato in studio

La segnalazione in questione risale al 26 dicembre, dunque, diverso tempo prima rispetto alle registrazioni che sono state effettuate all’inizio di questa settimana. Eppure, dei due non si è minimamente parlato in nessuna delle due riprese. Tale situazione, quindi, sta facendo sorgere il dubbio che Barbara e Sebastiano non abbiano informato la redazione dei loro incontri al di fuori del programma. Ma se così fosse, quali sarebbero le motivazioni celate dietro questa precisa scelta? Altri telespettatori della trasmissione, invece, ritengono che tra i due ci sia solamente un rapporto di amicizia, tuttavia, anche nel caso in cui le cose stessero in questo modo, per quale motivo non menzionare la cosa durante le registrazioni fatte dopo la pausa natalizia? Tutto appare molto strano e poco chiaro, pertanto, urge quanto meno una spiegazione da parte dei diretti interessati. Non resta che attendere le prossime puntate di UeD per vedere se verrà toccato l’argomento.