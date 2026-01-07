Oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, è finalmente tornato in onda Uomini e Donne, e alla luce di quanto accaduto, possiamo dire che è stato un ritorno con il botto. A generare particolare sgomento è stata una lite molto accesa tra Tina Cipollari e Federico Cotugno, corteggiatore di Cristiana Anania. Successivamente, poi, si è parlato anche di altro, e anche in tali circostanze Tina ha dato il meglio di sé.

Tina Cipollari asfalta Federico Cotugno a Uomini e Donne: interviene Maria De Filippi

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con lo scontro tra Cristiana Anania ed Ernesto. Quest’ultimo, dopo aver assistito ad un bacio tra la tronista e Federico, ha deciso di andare via. Lei ha ballato prima con Federico, e poi ha deciso di seguire Ernesto per riportarlo in studio. Federico è rimasto male, sta di fatto che è voluto andar via anche lui. Il comportamento del giovane è stato condannato dagli opinionisti, specie da Tina Cipollari, che ha reputato davvero ridicola la sua scenata. Federico si è arrabbiato molto per le accuse di Tina, sta di fatto che se ne è andato via sbraitando. Tina lo ha insultato, e Federico ha intimato l’opinionista di darsi una calmata e di non usare certi termini con lui. La Cipollari ha vissuto la cosa come un vero e proprio affronto, sta di fatto che si è alzata e gli è andata contro quasi come se volesse aggredirlo. A un certo punto, poi, è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha dato ragione a Tina, mandando il pubblico in delirio. La conduttrice ha invitato Federico a calmarsi e a riflettere prima di prendere delle decisioni affrettate, come quella di andare via senza un reale motivo. Solo allora Federico si è placato.

Oddio per un po’ ho avuto paura che Tina l’avrebbe corcato ✈️🍿 #uominiedonne pic.twitter.com/m1MiAIrUeB — 𝒲𝒾𝓉𝒸𝒽ℯ𝓇☽☯︎✮ (@witcher__20) January 7, 2026

Tina prende in giro Carlo, Barbara De Santi fa uno show

Successivamente, poi, si è passati a Carlo e Sabrina Zago, i quali stanno continuando a frequentarsi. Il cavaliere è apparso molto preso dalla donna, sta di fatto che ha speso per lei parole molto belle e romantiche. Sabrina, per contro, ha ammesso di volerci andare piano, in quanto non si sente di lasciarsi andare troppo al momento. Per tutta la durata del confronto, Tina ha ironizzato sui modi di fare di Carlo, il quale è sembrato essere un prete intento a dire Messa. Ad animare il clima, poi, ci ha pensato Barbara De Santi, la quale ha dato luogo a uno psico-dramma contro Edoardo. La dama ha accusato il cavaliere di aver denigrato lei e tutta la categoria degli insegnanti, asserendo che chi svolge questa professione lavori molto poco. La donna ha dato luogo a uno psico-dramma, con tanto di lacrimuccia finale, che ha divertito molto il pubblico da casa. A seguire è intervenuta anche Gloria Nicoletti, la quale si è schierata dalla parte di Barbara attaccando Edoardo e accusandolo di essersi comportato allo stesso modo anche con lei. L’attenzione si è poi spostata su Lucia, la quale ha deciso di chiudere la conoscenza con Mauro, e di proseguire quella con Federico Mastrostefano. Per la donna è sceso un nuovo cavaliere di nome Marco, che lei ha deciso di tenere e provare a conoscere. Federico, dal canto suo, è stato molto attaccato da Emanuela e Marta. Specie quest’ultima ha accusato il cavaliere di non essere in grado di corteggiare una donna.