Tra le coppie che di recente sono nate a Uomini e Donne c’è quella formata da Guido Ricci e Federica Clazzer. La loro uscita di scena dal programma ha generato un certo clamore poiché in molti hanno messo in discussione la veridicità dei loro sentimenti. A creare scompiglio è stato soprattutto il comportamento del cavaliere, il quale è sempre apparso piuttosto restio ad andare via. Ad ogni modo, dopo un po’ di forzature da parte dello staff del programma, i due hanno deciso di uscire insieme per potersi vivere la loro relazione al di fuori. Ma come stanno procedendo le cose tra di loro? I dubbi di Tina Cipollari e Gianni Sperti erano fondati o sono stati smentiti? A rompere il silenzio sono stati i diretti interessati in un’intervista.

Guido e Federica svelano come vanno le cose lontano da UeD e fanno un grande annuncio

Guido Ricci e Federica Clazzer hanno rilasciato un’intervista a Casa Lollo in cui hanno raccontato come stiano andando le cose a distanza di quasi tre mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne. Ebbene, contro ogni aspettativa, la relazione tra i due sta proseguendo a gonfie vele. Entrambi si sono detti molto innamorati l’uno dell’altra, ma non solo. La coppia ha anche spiegato che, contrariamente a quanto credevano, considerando il percorso che hanno fatto a UeD, al di fuori del programma non litigano mai. Lontano dalle telecamere hanno riscoperto una grandissima intesa ed hanno appurato di essere d’accordo su molti aspetti della vita.

Guido e Federica, dunque, hanno voluto togliersi dei sassolini dalle scarpe contro tutti coloro che in puntata hanno sempre messo in dubbio la loro autenticità. I riferimenti, chiaramente sono andati soprattutto agli opinionisti. Ad ogni modo, le cose tra di loro stanno decollando a tal punto che i due hanno fatto un grande annuncio, ovvero, hanno manifestato l’intenzione di andare a convivere, sta di fatto che si stanno già organizzando affinché questo desiderio si realizzi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Guido Ricci svela perché non voleva uscire da UeD e lancia alcune stoccate

Parlando di quanto accaduto nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Guido Ricci ha ammesso di essersi sentito un po’ spinto ad uscire dal programma dai presenti. La sua intenzione, infatti, era quella di lasciare la trasmissione seguendo i suoi tempi, che includevano il desiderio di fare una sorpresa a Federica. Guido aveva intenzione di sorprendere la donna nel giorno del suo compleanno. L’uomo avrebbe voluto scriverle una lettera molto toccante in cui le avrebbe esternato tutti i suoi sentimenti, e poi voleva portarla via dal programma, mentre invece non ne ha avuto modo.

In ogni caso, Guido ha fatto ugualmente una sorpresa a Federica per il suo compleanno, in quanto l’ha portata a cena fuori nel suo ristorante preferito e poi le ha preparato i fuochi d’artificio. La donna si è detta molto contenta per come stiano andando le cose. I due hanno anche in programma di trascorrere parte delle feste natalizie insieme. A causa di alcuni impegni familiari, però, probabilmente trascorreranno insieme il giorno di Santo Stefano, mentre la Vigilia di Natale e il giorno di Natale li trascorreranno con le rispettive famiglie, che sono piuttosto numerose.

Riferimenti a Gloria Nicoletti e Agnese De Pasquale

Infine, non sono mancati dei commenti su alcuni protagonisti attuali di Uomini e Donne. In particolar modo, è stata tirata in ballo Gloria Nicoletti, ex di Guido, e quest’ultimo ha ribadito di non aver apprezzato molto alcune uscite che la donna ha avuto nei suoi riguardi, specie quando ha raccontato le motivazioni che li hanno spinti ad interrompere la relazione.

In merito ad Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, che ieri hanno lasciato il programma insieme, invece, i due si sono detti piuttosto spiazzati in quanto credevano che la donna fosse molto presa da Federico Mastrostefano. Ad ogni modo, se i loro sentimenti sono sinceri al 100%, non possono fare altro che augurargli il meglio.