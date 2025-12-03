Le dinamiche al Trono Classico di Uomini e Donne si stanno facendo sempre più intricate. Complice l’ostilità esistente tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, stanno nascendo svariate situazioni degne di nota. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni inerenti la registrazione del 2 dicembre, infatti, tra le due c’è stata una nuova discussione in quanto un altro corteggiatore di Cristiana è passato alla corte della Gaudenzi. Al Trono Over, invece, Gemma Galgani è caduta nuovamente nella “trappola” di Mario Lenti, finendo per beccarsi l’ennesima delusione.

Nuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne, chiusure e nuove relazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 2 dicembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza con Ciro, un nuovo cavaliere venuto per lei in una scorsa puntata, per focalizzarsi nuovamente su Mario Lenti. Durante le riprese, però, la dama ha appreso che quest’ultimo sia uscito anche con un’altra esponente del parterre di nome Maria, con la quale è scattato anche un bacio. Gemma è rimasta profondamente delusa, ma i presenti in studio non hanno potuto fare a meno di accusarla di essere lei il male di se stessa.

Federico Mastrostefano ha deciso di interrompere la conoscenza con Emanuela, la simpatica dama venuta in studio nel corso delle scorse puntate di UeD. Quest’ultima, però, è stata invitata da Luca a rimanere nel programma. Per contro, Federico ha deciso di continuare ad uscire con Giulia e Lucia. Questa seconda dama, dal canto suo, ha concluso la frequentazione con Marco. Marina, a centro studio, ha deciso di interrompere la conoscenza con Egidio e Walter, mentre ha voluto proseguire con Giovanni e Marcello.

Simone cambia tronista, Ernesto spiazza Cristiana, Flavio assente

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, secondo quanto emerso dalle anticipazioni, Cristiana Anania ha mandato via Simone, dichiarando che adesso fosse libero di conoscere Sara Gaudenzi. Il ragazzo, infatti, in una precedente registrazione manifestò degli apprezzamenti nei riguardi della romana. In tal modo, dunque, si sono aperti nuovi moventi per creare dinamiche tra le due troniste, acerrime nemiche.

Cristiana, inoltre, ha preteso un chiarimento con Ernesto, con il quale di recente ci sono stati dei disguidi. Ebbene, il ragazzo ha ammesso di essersi un po’ raffreddato nei riguardi della tronista a causa dei suoi atteggiamenti verso gli altri ragazzi. Proprio per tale ragione, il protagonista ha rivelato di non essere sicuro di essere un sì nel caso in cui dovesse essere lui la scelta. Dei tronisti maschi non si è parlato neppure in questa occasione. Flavio Ubirti era assente, mentre Ciro Solimeno non ha proferito parola.