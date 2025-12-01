Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 1° al 5 dicembre rivelano che torneranno in studio due protagonisti molto amati della trasmissione, ovvero, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Ci saranno momenti concitati sia al Trono Classico sia a quello Over, in quanto una coppia deciderà di andare via, non prima di aver avuto una discussione particolarmente accesa. Per un’altra, invece, non arriverà il tanto agognato lieto fine. I più giovani, invece, creeranno svariate dinamiche, tra baci, discussioni, scenate e addii, i colpi di scena saranno assicurati.

Roberta e Alessandro spiazzano a UeD, la decisione di Agnese e Roberto

Nelle puntate di Uomini e Donne che verranno trasmesse questa settimane ci saranno diversi momenti degni di nota. Innanzitutto, Maria De Filippi richiamerà in trasmissione due ex protagonisti molto amati, ovvero, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due racconteranno come stiano andando le cose tra di loro, e poi arriverà un colpo di scena. L’uomo, infatti, mostrerà un mazzo di chiavi di casa, per manifestare la sua intenzione di andare a convivere con la dama. Tutti in studio rimarranno molto colpiti e il pubblico esploderà in sentiti applausi.

Successivamente, poi, si toccherà un tasto dolente inerente Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Tra i due le cose stavano andando molto bene, al punto da essere molto vicini a lasciare la trasmissione insieme. D’improvviso, però, qualcosa impedirà questo dolce finale. Agnese riceverà una segnalazione sul cavaliere la quale lo vede accostato a Francesca, un’ex dama del parterre. Roberto si giustificherà dicendo che la loro frequentazione risalisse a prima di conoscere Agnese, tuttavia, il clima per uscire dal programma ormai sarà rovinato, almeno in un primo momento. Nelle puntate a seguire, infatti, Maria chiamerà nuovamente i due protagonisti al centro dello studio e, alla fine, dopo alti e bassi, la coppia deciderà di andare via tra gli applausi entusiasti del pubblico presente.

Anticipazioni Trono Over UeD: Federico continua a fare il “tronista”, nuovo cavaliere per Gemma

Federico Mastrostefano, dal canto suo, chiuderà la conoscenza con Marta e Tali, e inizierà a frequentare Emanuela. Anche con quest’ultima, però, ben presto ci saranno delle discussioni, in quanto la dama scoprirà che Federico sia interessato ad uscire anche con altre persone, tra cui nuovamente Marta. Le cose tra i due, dunque, si raffredderanno a tal punto che non sarà chiaro se Emanuela voglia continuare la frequentazione o interromperla. Tra le coppie pronte a lasciare il programma, poi, ci sarà anche quella formata da Lucia e Francesco. D’improvviso, però, la dama spiazzerà tutti in quanto accetterà di conoscere un nuovo cavaliere venuto a corteggiarla. Francesco si arrabbierà moltissimo, al punto da arrivare a chiudere la conoscenza.

Per Gemma Galgani arriverà un nuovo cavaliere abbastanza giovane, cosa su cui ironizzeranno moltissimo gli opinionisti, specie Tina Cipollari, che non potrà fare a meno di fare le sue solite battute. La donna, ovviamente, deciderà di tenerlo.

Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: baci, ritorni e abbandoni

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni settimanali rivelano che Sara Gaudenzi porterà nuovamente in esterna Jakub, con il quale scatterà il terzo bacio. Con Marco, invece, continueranno le discussioni e le incomprensioni. La tronista accuserà il ragazzo di soffrire troppo la competizione con Jakub, e di concentrarsi di più sullo scontro con il rivale, piuttosto che sul percorso con lei. Sara, poi, uscirà anche con Thomas, con cui scatterà un bacio, ma la giovane deciderà di eliminare il ragazzo in quanto lo ha visto troppo più avanti rispetto a lei e non vuole illuderlo e farlo soffrire. La seconda esterna con Jakub, invece, sarà caratterizzata da discussioni, mentre Marco deciderà di spiazzare la tronista e in una puntata si presenterà con un mazzo di fiori, riuscendo ad abbattere, almeno momentaneamente, il muro che c’è tra di loro. Cristiana Anania chiederà di andare a richiamare Ernesto, che in una scorsa puntata di UeD aveva deciso di eliminarsi. La giovane, poi, è uscita anche con Simone e Federico.

Flavio Ubirti uscirà in esterna con Martina con cui ci sarà un bacio. Nicole si arrabbierà tantissimo, al punto da lasciare lo studio. Flavio la seguirà dietro le quinte. Il tronista farà anche una sorpresa alla corteggiatrice andando a riprenderla fino a casa, e tra di loro scatterà un bacio. Questa volta, dunque, in studio sarà Martina a lasciare il programma ritenendo che il ragazzo avesse ormai fatto la sua scelta. Per Ciro Solimeno sono scese della ragazze nuove e il tronista farà le sue prime esterne, tra cui una con una ragazza di nome Alessia, ma il tutto è ancora in una fase embrionale.