Il Trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne non è cominciato esattamente nel migliore dei modi. Il ragazzo, infatti, malgrado non abbia ancora dato luogo a nessuna dinamica avvincente nelle sue esterne, sta generando sgomento per questioni esterne alla trasmissione. Da quando al suo trono è approdata una ragazza di nome Alessia Antonetti, le cose hanno incominciato a movimentarsi. Sui social sono apparse diverse segnalazioni sulla ragazza e sul fatto che lei e Ciro si conoscono già, così come confessato dai diretti interessati in una precedente registrazione.

Le segnalazioni su Ciro Solimeno e sui contatti con Alessia fuori da Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Casa Lollo sono stati forniti degli interessanti dettagli in merito alle segnalazioni inerenti Alessia Antonetti e Ciro Solimeno. Innanzitutto, in tanti hanno confermato il fatto che i due si conoscano già. Nello specifico, sono stati avvistati insieme nella stessa palestra, ma non solo. Sul web c’è anche chi ha dichiarato di aver visto i due in un bar insieme. Questo, dunque, dimostrerebbe il fatto che tra di loro non ci sarebbe stata una semplice conoscenza di vista, ma qualcosa di più.

Inoltre, alcuni utenti del web hanno rivelato di aver notato degli sguardi ammiccanti, soprattutto da parte di Ciro nei riguardi della ragazza, durante il tempo trascorso insieme in palestra. Questo, oltre a gettare pepe sul rapporto pregresso tra i due, contribuisce anche a screditare la sofferenza di Ciro a seguito della rottura con Martina De Ioannon.

Alessia spinta dall’agenzia per corteggiare Ciro a UeD? Cosa è emerso

Ad ogni modo, questo non è tutto. Gli utenti si sono sbizzarriti con le segnalazioni sui due protagonisti e nel mirino ci è finita anche Alessia. La ragazza non è esattamente sconosciuta nel mondo social, in quanto è una tiktoker molto seguita, che è solita fare dirette con i suoi fan, che le sono molto affezionati. Proprio in occasione di alcune dirette, pare che la ragazza avrebbe confessato che la sua agenzia, che risulta essere la stessa di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Valeria Penza, l’avrebbe più volte spinta a scendere per corteggiare Ciro. Lei, però, inizialmente avrebbe rifiutato in quanto non attratta fisicamente dal ragazzo, per poi cambiare idea alla fine.

Infine, per concludere questa carrellata di segnalazioni, c’è da aggiungere un ultimo retroscena. Poco fa abbiano nominato Valeria, che è stata un’ex corteggiatrice di Cristian Forti. Ebbene, pare che la ragazza, nonché amica di Alessia, abbia mandato la candidatura a UeD per corteggiare proprio Ciro Solimeno, ma almeno per il momento non è stata convocata dalla redazione. Il fatto che due amiche decidano di corteggiare lo stesso ragazzo, certamente non fa ben pensare. Insomma, questo Trono di Ciro non è cominciato esattamente nel migliore dei modi, non resta che attendere per vedere se migliorerà, oppure se si rivelerà l’ennesimo flop.