Oggi a Uomini e Donne è andata finalmente in onda l’uscita di scena di Cinzia Paolini e Rocco. Dopo essere stati ignorati per diverse puntate, quest’oggi Maria De Filippi li ha chiamati a centro studio lasciando tutti spiazzati. Durante tale blocco, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno dato luogo ad un vero e proprio show contro i due protagonisti. Gli opinionisti, però, non sono stati gli unici a dare di matto nella messa in onda odierna. Anche Barbara De Santi è stata piuttosto perentoria.

Tina Cipollari fa uno show contro i vigili, Barbara De Santi stanca tutti a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Ciro Solimeno, sul quale sono emerse delle pesanti segnalazioni, il quale ha conosciuto le prime corteggiatrici. Poi si è parlato di Gloria Nicoletti e Stefano, un nuovo cavaliere che sta conoscendo che di professione fa il vigile. Questa scoperta ha dato il via a Tina per fare uno show contro il cavaliere e la categoria dei vigili. Ad ogni modo, la conoscenza tra i due pare si sia interrotta nel momento in cui Gloria ha accettato di conoscere anche un nuovo esponente.

Nel corso della puntata, poi, Maria ha interpellato più volte Barbara De Santi, che ieri ha deciso di chiudere con Edoardo, contro l’opinione dei presenti. La donna non ha fatto altro che sbottare contro il cavaliere e auto-incensarsi dipingendosi come una donna risolta, realizzata, sicura di sé, intelligente, ragion per cui vuole al suo fianco un uomo alla sua altezza, cosa che Edoardo non sarebbe. I presenti, ma anche il pubblico da casa, sono andati contro la donna.

L’uscita da Uomini e Donne di Cinzia e Rocco e liti al Trono di Sara

Finalmente, poi, c’è stato il blocco dedicato a Cinzia Paolini e Rocco. Il primo a parlare è stato quest’ultimo, il quale ha ammesso di aver capito di nutrire un sentimento per la donna, per cui le ha chiesto di uscire dal programma insieme, malgrado sappia che lei non sia innamorata di lui. Rocco ha scritto anche una lettera d’amore alla donna, che è stata letta in studio da Cinzia, ma Gianni e Tina non hanno fatto altro che interrompere la lettura reputando il tutto davvero noioso e inconsistente. Per tutto il tempo, i due hanno preso in giro Cinzia e Rocco, non credendo minimamente alla loro storia. Alla fine, poi, Maria li ha fatti ballare e i due hanno salutato i presenti in studio e sono andati via.

Si è poi tornati a parlare di Sara Gaudenzi che, dopo aver baciato Jakub, ha portato in esterna anche Marco. L’uscita, seppur apparentemente tranquilla, ha lasciato ai due ragazzi una certa insoddisfazione e un forte malcontento, che li ha portati a discutere animatamente in studio. Al termine della lite estenuante, Sara ha ammesso che l’interesse verso Marco sta calando proprio a causa di questi continui litigi, sta di fatto che non ha voluto ballare con nessuno ed ha chiesto di far scendere nuovi corteggiatori.