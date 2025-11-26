Nella puntata del 26 novembre di Uomini e Donne c’è stato un momento esilarante che ha riguardato Pio e Amedeo, ma la situazione ha preso una piega inattesa. Poi si è passati alle dinamiche del Trono Over e Classico e non sono mancati i colpi di scena.

Lo show di Pio e Amedeo a Uomini e Donne, con tanto di battuta infelice su Tina Cipollari e Gemma Galgani

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata in un modo decisamente atipico. Maria De Filippi ha chiesto a Gemma Galgani di accomodarsi al centro dello studio per conoscere due nuovi pretendenti molto giovani venuti per lei. Dopo poco, però, si è scoperto che i due fossero i comici Pio e Amedeo, venuti nel programma con lo scopo principale di promuovere il loro film, al cinema dal 27 novembre “Oi vita mia“.

Prima di passare alla promozione della rappresentazione cinematografica, però, i due hanno dato luogo ad un piccolo show in cui hanno coinvolto Gemma e Tina Cipollari. La scenetta ha divertito molto i presenti in studio, ma lo stesso non può dirsi per il pubblico da casa. In tanti, infatti, hanno criticato aspramente la scelta di perdere quasi 20 minuti di programma per parlare di cose assolutamente inutili, ma non solo. Ad indignare particolarmente il web è stata una battuta fatta dai due comici, reputata alquanto infelice. Dopo un ballo, in cui i due hanno coinvolto Tina e Gemma, con tanto di discesa dei petali rossi della scelta, i due hanno baciato entrambe le dame Al termine del ballo, poi, i comici hanno detto che con questo bacio avessero bloccato la menopausa ad entrambe le protagoniste. Questa battuta, considerando che va a toccare un tema molto delicato per le donne, ha generato molto sgomento sul web, dove non sono stati risparmiati commenti molto aspri.

Pio e Amedeo baciano in bocca Gemma Galgani. La scena da film comico #uominiedonne pic.twitter.com/JxIQmQ9vje — Ornella❤️ (@Boomerissima) November 26, 2025

Barbara De Santi esaspera Edoardo e il pubblico

Concluso questo blocco, poi, si è passati a parlare di Gemma Galgani, la quale sta uscendo con il cavaliere Roberto, con il quale si sta trovando molto bene. Lui è apparso molto interessato, mentre Gemma è apparsa un po’ più razionale, cosa che ha insospettito gli opinionisti che, infatti, hanno accusato Gemma di non essere realmente interessata a lui. Nonostante le perplessità degli opinionisti, i due hanno deciso di continuare a frequentarsi.

Barbara De Santi sta uscendo con Edoardo, il quale sta uscendo anche con Cinzia, con cui ci sono stati dei baci. La donna ha avuto molte critiche da fare al cavaliere in merito ai suoi comportamenti, fino ad arrivare a definirlo un vampiro che le ha succhiato tutte le energie positive, ragion per cui non ha più interesse nel continuare. Tina Cipollari e Maria De Filippi hanno provato a far ragionare la donna, in quanto Edoardo sembra sia un uomo davvero simpatico e alla mano, quindi sarebbe un vero peccato lasciarselo scappare. Alla fine lei ha deciso di interrompere la conoscenza, tra le polemiche generali sia interne allo studio, sia da parte del pubblico, che è sempre più spazientito dalla pesantezza della donna.

Infine si è parlato del Trono Classico di Uomini e Donne prestando attenzione a Sara Gaudenzi, la quale ha riportato in esterna Jakub, con il quale è scattato il secondo bacio, che ha emozionato un po’ tutti. Cristiana Anania è intervenuta facendo dei commenti, ma Sara l’ha totalmente ignorata. I corteggiatori della Gaudenzi, invece, si sono arrabbiati, e due di loro sono stati anche eliminati.