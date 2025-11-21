In una scorsa registrazione di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno lasciato il programma insieme per viversi la conoscenza al di fuori della trasmissione. Il modo repentino con il quale la dama si è distaccata dal rapporto “tossico” con Federico Mastrostefano, per gettarsi a capofitto nella frequentazione con Roberto, ha lasciato un po’ tutti di sasso. Ma come staranno procedendo le cose tra i due adesso che i riflettori di Uomini e Donne hanno smesso di illuminarli? Attraverso i loro rispettivi social, Agnese e Roberto stanno spiegando in maniera molto dettagliata quanto stanno vivendo.

Come vanno le cose tra Agnese e Roberto fuori da Uomini e Donne

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono ufficialmente una coppia. Dopo il rapporto tormentato con Federico Mastrostefano, dal quale la dama sembrava essere dipendente, nella protagonista è scattato qualcosa che le ha fatto mettere i piedi per terra ponendo fine a quel legame malsano. Complice di questa maturazione emotiva è stato Roberto. Il cavaliere è arrivato proprio nel momento in cui Agnese ne avesse più bisogno, ragion per cui i due si sono trovati e non hanno minimamente faticato a lasciarsi andare.

Adesso che sono fuori da Uomini e Donne, i due possono viversi a 360 gradi e, almeno per il momento, pare che tra di loro non ci siano problemi, anzi. Stando a quanto rivelato da Agnese sui social, sembra proprio che tra i due sia sbocciato l’amore. Attraverso alcuni post, infatti, la De Pasquale ha fatto delle dediche molto esplicite al cavaliere. In primo luogo, la donna ha pubblicato un mazzo di fiori ricevuto da Roberto, con un bigliettino sul quale c’è scritto “Per un nuovo inizio“. Successivamente, poi, ha pubblicato delle foto accompagnate da una didascalia molto significativa. Agnese ha parlato del fatto che le cose belle arrivino quando meno le si aspettano. L’amore vero non chiede il permesso e si fa strada nel cuore e nella vita di una persona proprio nel momento giusto. Questo post è stato condiviso anche da Roberto, segno del fatto che tra i due sembrerebbe esserci un rapporto assolutamente bilanciato.

Il web non approva le esternazioni della De Pasquale: nuova batosta in arrivo?

Anche tra le sue Instagram Stories, poi, Agnese ha voluto ribadire la sua condizione sentimentale che, dopo tante sofferenze, finalmente ha raggiunto un equilibrio e una serenità. Ad ogni modo, le parole adoperate dalla donna hanno generato un certo clamore sui social. Diversi utenti hanno reputato un po’ eccessivo e prematuro il modo in cui l’ex dama di Uomini e Donne stia affrontando questa nuova frequentazione. In tanti, infatti, temono che per lei possa arrivare l’ennesima delusione. Ad ogni modo, Agnese ha sempre dimostrato di non essere una persona che dà peso al giudizio altrui, in quanto deve toccare con mano le cose prima di cambiare eventualmente idea. Ragion per cui, per adesso la donna si sta godendo questa relazione, e a noi non resta che attendere per vedere come evolveranno le cose.