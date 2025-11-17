Quando Maria De Filippi prende in antipatia qualcuno nei suoi programmi è la fine. Malgrado la conduttrice non perda quasi mai la pazienza in maniera sgradevole, riesce ad esprimere tutto il suo dissenso e la sua ostilità in maniera altrettanto esplicita. Questo è ciò che sta accadendo a Cinzia Paolini in questo periodo. Nella puntata del 17 novembre di Uomini e Donne, infatti, la donna ha fatto una gaffe piuttosto imbarazzante. Poi sono stati affrontati anche altri argomenti, come ad esempio lo smascheramento di una coppia del Trono Over.

Cinzia Paolini nel mirino di Maria De Filippi e una coppia sotto accusa a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un momento molto imbarazzante per Cinzia Paolini. La donna ha ballato con Mario Lenti. All’uomo è stata data la parola per commentare l’accaduto, ma quando Cinzia ha preso il microfono ed ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare, la conduttrice l’ha palesemente ignorata cambiando argomento. Il pubblico da casa non ha potuto non notare l’avvenimento, sta di fatto che è stato oggetto di commenti ironici sui social.

A seguire, poi, sono stati chiamati a centro studio Francesco e Lucia. I due hanno raccontato di aver vissuto quasi un colpo di fulmine, sta di fatto che il ragazzo è arrivato addirittura a chiedere alla donna di uscire dal programma insieme. Dinanzi lo stupore di tutti, compreso quello della ragazza, si è distinto l’intervento di Alessio Pili Stella. Il cavaliere ha preso la parola per accusare i due protagonisti di avere un accordo e di conoscersi già da parecchio al di fuori del programma. I due, ovviamente, hanno negato ogni tipo di illazione da parte del cavaliere, ma gli opinionisti sono apparsi stranamente schierati dalla parte di Alessio, convinti del fatto che Lucia e Francesco non la contassero giusta.

A rendere il tutto ancora più intricato, poi, è stato anche il fatto che, fino a qualche giorno fa, Lucia baciava Alessio, mentre adesso pare innamorata di un altro. Ad ogni modo, tornando alla proposta di Francesco, Lucia ha ammesso di non sentirsi pronta ad uscire in quanto i due si conoscono da troppo poco tempo. Questo ha fatto perdere le staffe al napoletano che, infatti, è tornato al suo posto con aria furente. Ne viene da sé che, alla fine, i due non hanno più lasciato il programma insieme.

Sara Gaudenzi fa delle confessioni al Trono Classico di UeD

Si è passati poi al Trono Classico di UeD. Al centro della scena c’è stata Sara Gaudenzi, la quale è rimasta male per il comportamento che Marco ha assunto in una precedente puntata. I due sembravano essere riusciti a trovare un punto d’incontro, ma d’improvviso lui si è irrigidito gettando tutto in malora. Maria De Filippi ha mostrato un filmato nel quale il ragazzo ha spiegato cosa si celi dietro il suo comportamento. Il giovane ha ammesso di essere spaventato da tutta questa situazione, specie a causa di quello che sta cominciando a provare per la tronista. Proprio per questo motivo, a volte si chiude e tira su un muro contro di lei.

Alla fine, però, tra i due c’è stato un punto d’incontro. Sara è uscita anche con Jakub, con cui si è trovata molto bene e al quale ha raccontato un difficile momento della sua vita, durante il quale smise di mangiare, mettendo a repentaglio la sua salute. In studio, poi, la tronista ha ammesso che, malgrado tutto, comprende il comportamento di Marco e si sente molto simile a lui, tuttavia, non sente di essere più avanti con lui rispetto agli altri, sta di fatto che poi ha ballato con Jakub.