Ieri, lunedì 6 ottobre, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che al Trono Over c’è stata una scenata da parte di una dama, la quale ha deciso di abbandonare la trasmissione, ma non solo. Al Trono Classico, invece, è scattato un bacio tra due protagonisti e poi ci sono stati dei ritorni.

Anticipazioni Trono Over UeD: Isabella se ne va, per Federico arrivano nuove dame

Le anticipazioni della registrazione di ieri di Uomini e Donne riportate su Lollo Magazine rivelano che si è partiti da Isabella e Cinzia Paolini. La prima ha discusso animatamente con Christian, che nella scorsa registrazione colpì con delle sberle. Tutto è scaturito dal fatto che il cavaliere ha incominciato a rivelare delle cose molto private che si sono detti lui e la dama. Questo, ovviamente, ha fatto infuriare Isabella, che ha sbottato. Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono schierati contro la dama.

Per contro, invece, Mario Lenti si è interessato alla donna dopo quanto accaduto nella scorsa registrazione sta di fatto che tra i due c’è stato un avvicinamento. Durante tale sfogo, la dama ha confidato al cavaliere che si aspettava di essere difesa da qualcuno la scorsa volta, invece nulla. Il cavaliere, poi, ha discusso con Cinzia Paolini, in quanto l’ha accusata di baciare con troppa facilità gli uomini con i quali si rapporta. Questo ha scatenato le ire della donna. Al termine del blocco, poi, Mario ha chiesto di ballare con Isabella, ma lei ha chiarito di vederlo solo come un amico. Successivamente, poi, ha aggiunto di aver ricevuto attenzioni da parte di una persona del suo paese, ragion per cui ha deciso di andare via dal programma da sola.

Spazio poi a Federico Mastrostefano. Il cavaliere sta continuando ad uscire con due dame, ovvero, Francesca e Veronica. Per lui sono arrivate altre due donne, che ha deciso di tenere e di conoscere. Di Gemma Galgani non si è parlato, evidentemente per lei non ci sono state novità in questi giorni.

Spoiler Trono Classico registrazione 6 ottobre: bacio per Cristiana, Flavio esce con Nicole

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, si è parlato di Cristiana Anania. La giovane è uscita con Jakub Bakkour. I due sono stati molto bene e complici e, alla fine, si sono scambiati anche un bacio. Di Sara Gaudenzi non si è parlato, tuttavia, ci sarà una registrazione anche oggi, pertanto, è molto probabile che verrà affrontato questo trono.

Flavio Ubirti ha deciso di andare a riprendere Denise e Martina, che nella scorsa registrazione avevano deciso di andare via. Le due ragazze hanno deciso di tornare in studio dopo le sollecitazioni del tronista. Il giovane, poi, ha portato in esterna anche Nicole. I due sono stati molto vicini, quasi prossimi al bacio, ma non è scattato, per le ragioni che il tronista ha comunicato in precedenza.