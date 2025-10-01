La registrazione del 30 settembre di Uomini e Donne è stata sicuramente molto movimentata. Le riprese sono state incentrate prevalentemente sulle dinamiche del Trono Over, dove non sono mancati momenti molto concitati, come discussioni molto accese al punto da degenerare. Al Trono Classico, invece, gli animi sono stati molto più pacifici e riconciliativi.

Volano ceffoni al Trono Over nella registrazione del 30 settembre di Uomini e Donne: cosa è successo

Le anticipazioni di Uomini e Donne inerenti la registrazione del 30 settembre, stando a quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti da Mario Lenti. Il cavaliere, dopo aver deciso di chiudere con Gemma Galgani, ha iniziato a conoscere altre due dame, ovvero, Isabella e Cinzia. La prima, però, sta frequentando anche un altro esponente del parterre, un certo Christian.

Le cose con quest’ultimo, però, non stanno andando bene, sta di fatto che in studio i due hanno avuto una discussione particolarmente accesa. Soprattutto la dama è apparsa estremamente infuriata con il cavaliere a causa di alcune vicende che si sono verificate nel loro privato. Gli animi si sono infervorati a tal punto che la donna si è alzata ed ha mollato due sberle al suo interlocutore. Si è trattato di una scena particolarmente concitata, che non si sa ancora se Maria De Filippi deciderà di tagliare oppure no. In merito a Gemma, invece, la dama ha continuato a mostrarsi particolarmente in pena per Mario in quanto ancora non si capacita del fatto che lui l’abbia liquidata preferendo uscire con altre dame.

Spoiler Uomini e Donne: lite tra Federico e Agnese, Cristiana va a riprendere Federico

Sempre al Trono Over, poi, si è aperto un dibattito tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. La dama ha recriminato al cavaliere di essere stato poco onesto nei suoi riguardi in quanto non le ha mai rivelato di essere attratto da lei solo mentalmente e non fisicamente. Ad ogni modo, dopo una discussione accesa, i due hanno ribadito la volontà di interrompere la conoscenza.

Passando, invece, al Trono Classico di Uomini e Donne, nella registrazione del 30 settembre si è parlato solamente di Cristiana Anania. La tronista ha deciso di andare a riprendere Federico sotto casa sua, dopo la scenata a cui ha dato luogo nella registrazione precedente a questa. Il giovane, dopo un po’ di titubanza, ha deciso di accettare di tornare in studio per corteggiare Cristiana. La ragazza, inoltre, è uscita anche con Jakub ed Ernesto ne ha approfittato per attaccare il corteggiatore appellandosi sul fatto che ritiene sia in studio solo per visibilità. Di Sara Gaudenzi e Flavio Ubirti non si è parlato.