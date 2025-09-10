Uomini e Donne non è ancora cominciato ufficialmente eppure già stanno circolando in rete tantissime notizie e pettegolezzi sulla trasmissione. A generare sgomento in questi giorni è stata un’intervista rilasciata da Mario Adinolfi in cui ha dichiarato di voler diventare opinionista di Uomini e Donne. Da lì è scoppiato un botta e risposta con Tina Cipollari, a cui è conseguito l’intervento di Cristina Plevani, la quale ha preso le difese dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ai danni dell’opinionista. La donna, così, è stata chiamata in causa nel programma Casa Lollo in cui ha spiegato meglio il sui punto di vita a riguardo e non ha esitato a lanciare frecciate contro Tina Cipollari.

Le dure parole di Cristina Plevani contro Tina Cipollari e Uomini e Donne

Cristina Plevani ha rilasciato un’intervista nella quale ha sferrato un attacco spietato contro Tina Cipollari. La donna è intervenuta a proposito dello screzio social che c’è stato tra l’opinionista di Uomini e Donne e Mario Adinolfi ed ha preso le difese di quest’ultimo. La vincitrice della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi ha dichiarato di reputare Tina troppo trash. In un programma come quello condotto da Maria De Filippi può funzionare, ma a suo avviso i comportamenti che assume sono spesso troppo fuori dalle righe. Mario Adinolfi, per contro, sarebbe in grado di dare il giusto contrappeso nel programma, riuscendo a far abbassare la cresta a tante persone.

Come se non bastasse, poi, Cristina ha approfittato dello spazio che le è stato dedicato per accusare Tina di essere spesso inopportuna nei riguardi delle donne e degli uomini che prendono parte alla trasmissione. A suo avviso, infatti, la Cipollari sfocia spesso nel body shaming nel momento in cui prende in giro i protagonisti del programma facendo leva su alcuni difetti fisici. Basti pensare ai numerosi teatrini a cui ha dato luogo per criticare l’aspetto di Gemma Galgani, ma anche i suoi modi di fare e di approcciare agli uomini con cui si relaziona.

Le dure critiche del web contro Cristina, come reagirà Tina? Si prevede il caos

Tirando le somme, Cristina ha ammesso di non apprezzare minimamente la figura di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Se proprio deve scegliere, preferisce l’approccio di Gianni Sperti, decisamente più pacato e spesso obiettivo. Anche nel parlare di lui, però, la donna non è sembrata particolarmente entusiasta.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’intervento di Cristina non è piaciuto molto al pubblico. Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro di lei asserendo che, in realtà, è proprio grazie al trash di cui parla se lei ha avuto successo, sta di fatto che proviene da due reality show che si fondano proprio su questo aspetto. Altri, invece, ritengono che le parole della donna siano state studiate per generare caos e suscitare una furente reazione da parte di Tina. Per il momento, però, l’opinionista di UeD non è intervenuta sulla faccenda. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà e cosa dirà.