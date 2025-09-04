A breve riapriranno i battenti di Uomini e Donne dal punto di vista delle messe in onda. Per quanto riguarda le registrazioni, invece, ne sono già state effettuate quattro, ricche di colpi di scena ed eventi inaspettati. A generare particolare sgomento in queste ore, però, è un fatto che si è verificato al di fuori degli studi Elios di Cinecittà. Nello specifico, infatti, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle interessanti confessioni su Uomini e Donne che, in men che non si dica, hanno scatenato la reazione di Tina Cipollari.

Mario Adinolfi si candida per diventare opinionista di Uomini e Donne

Mario Adinolfi ha rilasciato un’intervista per Casa Lollo in cui ha rivelato per la prima volta quale sia la sua massima ambizione professionale. Ebbene, a tal proposito, Mario ha ammesso di aver sempre sognato di diventare opinionista televisivo, principalmente del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Mario, però, è entrato ulteriormente nel dettaglio dicendo di sognare di prendere il posto di una persona nello specifico, ovvero, quello di Tinì Cansino. Adinolfi ha spiegato che vorrebbe tanto essere la seconda voce maschile del programma dopo Gianni Sperti. A suo avviso, infatti, sarebbe in grado di apportare contenuti interessanti nella trasmissione, sostituendo una persona che, in realtà, non sembra essere un personaggio molto rilevante dato che i suoi interventi sono davvero pochissimi.

L’intervento di Tina Cipollari e il botta e risposta con Mario

Ebbene, subito dopo la diffusione di questa notizia, c’è stato l’immediato intervento di Tina Cipollari. La donna, mediante i social, ha commentato il trafiletto dell’intervista rilasciata da Mario Adinolfi in merito al suo desiderio di diventare opinionista di Uomini e Donne ed ha detto: “No grazie, siamo al completo“. Diversi utenti hanno commentato al di sotto di questo intervento elogiando la schiettezza e la simpatia dell’opinionista.

La risposta di Tina, però, non è rimasta impunita. Mario ha preso la parola accusando la Cipollari di essere poco intelligente poiché, mediante tale commento, ha dimostrato di avere paura che le cose possano cambiare a UeD e lei possa smettere di vivere di rendita grazie alla posizione che le offre da anni la conduttrice. Questo botta e risposta piccato tra i due sta facendo il giro del web e sta scatenando le reazioni di tanti telespettatori. In tanti si stanno scagliando contro Mario accusandolo di essere ridicolo a candidarsi per questa posizione in quanto non sarebbe minimamente adatto a ricoprire tale ruolo.

D’altro canto, la replica di Mario a Tina sembra essere una strategia per far infuriare l’opinionista, conoscendo il suo carattere particolarmente passionale, in modo, forse, da spingere la De Filippi a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi da lui proposta per creare altre dinamiche assicurate nello studio di Uomini e Donne. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.