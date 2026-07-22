In questi giorni si sta tornando a parlare di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, in quanto pare che tra i due sia successo qualcosa di inaspettato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato ad una cena a cui era presente anche la sua ex corteggiatrice Alessia Antonetti cosa che, stando a quanto sostengono molti, non sarebbe stata gradita da Elisa. Malgrado quest’ultima sia già intervenuta sulla faccenda per smentire la cosa, i pettegolezzi non si sono fermati. Ciro ed Elisa, così, si sono sentiti costretti ad intervenire nuovamente sui social per spiegare cosa stia succedendo realmente. Anche in questa circostanza, però, c’è chi sta mettendo in dubbio la veridicità delle loro affermazioni.

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Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi rompono il silenzio sulla possibile crisi che starebbero vivendo

Dopo la diffusione della notizia della fantomatica cena a cui ha preso parte Ciro Solimeno, insieme ad Alessio Rubeca e Alessia Antonetti, sul web è scoppiato il caos. In tanti hanno iniziato a fare pettegolezzi sull’accaduto, alludendo ad un possibile riavvicinamento tra l’ex tronista e la sua ex corteggiatrice. In queste ore, così, Elisa ha rotto il silenzio mediante una storia su Instagram in cui ha smentito tutto. Nel dettaglio, la giovane ha detto che tutte le notizie che stanno circolando sul web in queste ore sono completamente false.

La ragazza ci ha anche tenuto a chiarire di non aver provato alcun fastidio per quello che è accaduto, in quanto è sicura di se stessa, del suo fidanzato e della relazione che i due hanno instaurato. Lei non è una di quelle persone che deve “rinchiudere” in una campana di vetro il proprio fidanzato per sentirsi tranquilla. Chiarito questo, dunque, la Leonardi ha lasciato liberi tutti di credere o meno alle sue affermazioni, a lei ormai non interessa.

Dopo l’intervento di Elisa, poi, ci ha pensato Ciro a spendere delle parole sull’accaduto. Il ragazzo ha esordito dicendo di trovarsi in un periodo un po’ complicato in cui si sente alquanto esausto. A contribuire a rendere il suo stato d’animo particolarmente turbato è anche il fatto che attualmente si trova lontano da Elisa. Lei per questioni di lavoro è nella sua città e lui non può raggiungerla. Presto, però, si incontreranno di nuovo. Solimeno, così, ha voluto smentire le recenti indiscrezioni inerenti una possibile crisi con Elisa. L’ex tronista ci ha tenuto a dire di essere totalmente innamorato della sua fidanzata e di non avere affatto dubbi su questo.

Nuovo incontro tra Ciro e Alessia e i dubbi degli utenti del web sulle loro dichiarazioni

Nel frattempo, però, sul web i pettegolezzi stanno continuando a circolare. Ieri, ad esempio, Ciro e Alessia sono stati avvistati nuovamente insieme in palestra, cosa che ha contribuito ad accendere nuovi gossip. In ogni caso, i due si allenano nello stesso luogo, e questa era una notizia che già si sapeva quando Ciro era sul trono, dunque, gli incontri tra di loro sono una cosa alquanto frequente. La faccenda è stata portata all’attenzione anche dell’influencer Deianira Marzano, la quale ha reputato inutili i tentativi dei due ragazzi di smentire l’esistenza di qualche piccolo disappunto tra i due. In molti, compresa l’influencer, sono convinti che Elisa stia ostentando una finta sicurezza e tranquillità che, in realtà, non corrisponderebbero al suo attuale stato d’animo.