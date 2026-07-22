Da tempo si parla di un possibile ritorno a Uomini e Donne di Mario Cusitore e le cose potrebbero effettivamente prendere questa direzione molto presto. Il cavaliere non ha mai negato la sua propensione a tornare nella trasmissione, sia perché si è trovato molto bene in tale contesto, sia perché è ancora single alla ricerca della donna giusta. Ad ogni modo, malgrado i suoi velati appelli, la redazione non lo ha mai convocato per sancire il suo ritorno nel parterre. A settembre, però, le cose potrebbero realmente cambiare. A fomentare queste ipotesi è stato lo stesso Mario, che ha pubblicato una foto che ha infiammato il web nel giro di poco tempo.

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La foto di Mario Cusitore che fa pensare al suo imminente ritorno a Uomini e Donne

Mario Cusitore è stato tra i volti più iconici di Uomini e Donne. Il cavaliere si è contraddistinto per le numerose segnalazioni e polemiche che sono sorte durante il suo percorso di corteggiatore di Ida Platano, ma non solo. L’uomo è stato anche esponente del Trono Over, dove ha fatto discutere per le frequentazioni con molte dame, tra cui Margherita Aiello e Morena Farfante. Nessuna donna, però, è stata in grado di far battere realmente il cuore del protagonista, tant’è che tutte le frequentazioni hanno portato ad un nulla di fatto, rendendo Mario ancora single. Il suo desiderio di trovare la donna giusta, però, non si è spento, così come la voglia di rimettersi in gioco a Uomini e Donne. In queste ore, il cavaliere ha lanciato un segnale degno di nota a riguardo, in quanto ha pubblicato una foto su Instagram legata proprio al programma. Mario ha mostrato uno scatto riferito al suo percorso nella trasmissione in cui si trovava in studio con aria pensierosa. Cusitore non ha aggiunto didascalie a riguardo, ma la semplice pubblicazione della foto è bastata per far scatenare il web con i commenti.

La reazione del web al segnale di Mario

Dopo la pubblicazione della foto di Mario Cusitore a Uomini e Donne, molti utenti hanno commentato sollevando diverse questioni. Alcuni si sono soffermati sul suo fascino, altri, invece, sul fatto che a UeD lui non ha mai avuto rivali, quindi sarebbe un bene se tornasse. Altri ancora si sono detti poco favorevoli ad un suo ritorno nel programma in quanto ne ha combinate di tutti i colori nel corso delle sue varie esperienze. Ad ogni modo, Mario non ha replicato ad alcuna affermazione, né positiva né negativa. Questo silenzio, però, sta sortendo l’effetto contrario, ovvero, sta fomentando ancor di più i dubbi di chi crede che, effettivamente, in questo periodo potrebbe esserci stato un contatto tra Mario e la redazione, finalizzato a stabilire proprio i dettagli del suo ritorno a Uomini e Donne. Manca circa un mese alla ripresa delle registrazioni, dove si saprà con esattezza come andranno le cose. Nel frattempo, in attesa di capire cosa succederà, Mario Cusitore sta pubblicando diverse Storie su Instagram in cui è apparso piuttosto spazientito da alcune critiche che sta ricevendo. In particolare, ha detto che sul suo conto stanno circolando diversi pettegolezzi infondati, ma lui è sicuro di sé, sta di fatto che ha scritto frasi del tipo:

“Il cavallo vincente si vede alla fine” “Ho sempre creduto nelle rinascite e nelle rivincite, ma per voi sarò solo uno tsunami” Insomma, frasi colme di rabbia e voglia di riscatto, che potrebbero avere un nesso con il suo rimettersi in gioco a UeD.