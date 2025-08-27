L’attesa è, ormai, finita. Ieri, martedì 26 agosto, è stata effettuata la prima registrazione di Uomini e Donne e sul web sono trapelate tutte le anticipazioni in merito a quanto accaduto. In tale occasione, si è parlato degli esponenti del Trono Over che sono stati riconfermati anche quest’anno. Tuttavia, ci sono stati anche degli abbandoni, alcuni dovuti ad una mancata convocazione da parte della redazione, mentre altri causati da fidanzamenti estivi del tutto inaspettati. Inoltre, ci sono stati anche degli ospiti. Passando al Trono Classico, invece, sono stati presentati i primi due tronisti, mentre per gli altri due pare ci saranno delle sorprese.

Anticipazioni Trono Over della registrazione del 26 agosto: show Gemma-Tina e primi confronti

Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne, che si è verificata il 26 agosto, rivelano che al centro dell’attenzione c’è stata, come di consueto, Gemma Galgani. Maria De Filippi ha voluto dare il via a questa edizione parlando proprio della dama torinese e, a tal riguardo, è stato affrontato l’argomento inerente il lavoro che la donna ha svolto in questi mesi estivi. Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla faccenda, dando luogo ad uno dei suoi soliti show.

Successivamente, poi, Gemma si è accomodata al centro studio per confrontarsi con Arcangelo e Marina. Al centro della discussione c’è stata un’intervista rilasciata nelle scorse settimane dal cavaliere in cui dichiarò che avrebbe preso volentieri un caffè con la Galgani. La donna, però, si è rifiutata ed ha ammesso che avrebbe preso in considerazione la cosa solo se Arcangelo avesse mostrato l’intenzione di riprendere la frequentazione, ma un caffè sporadico non ha alcun senso per la dama.

Coppie ospiti a Uomini e Donne, ritorni e abbandoni

A seguire, poi, ci sono stati due ospiti in studio, ovvero, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, i quali si sono presentati insieme al loro piccolino. I due hanno raccontato come stia procedendo la loro vita da genitori e tutti sono apparsi molto felici ed emozionati per loro. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, pare che prossimamente torneranno in studio anche Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio che, invece, si sono lasciati. Ospiti, poi, anche Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. Come già emerso in questi giorni, i due si sono lasciati. Giuseppe non tornerà più nel parterre in quanto ha trovato l’amore al di fuori delle telecamere, mentre Rosanna ha deciso di rimanere.

Tra i grandi ritorni di questa edizione di Uomini e Donne c’è anche quella di Federico Mastrostefano, che ben 16 anni fa fece la sua prima esperienza nel programma in qualità di tronista. Dopo tutto questo tempo, il giovane ha deciso di tornare per trovare l’amore al Trono Over. Tra i grandi assenti di questa stagione, invece, ci sono Margherita Ferrara, la quale non è stata riconfermata, e Armando Incarnato, il quale si è fidanzato. Erano presenti, invece, Diego Fazio, Sabrina Zago, Cinzia Paolini, Gloria Nicoletti, Agnese De Pasquale e Alessio Pili Stella.

Anticipazioni Trono Classico: la presentazione del primi due tronisti e dei corteggiatori e corteggiatrici

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, durante la registrazione del 26 agosto di Uomini e Donne sono stati presentati i primi due tronisti. Il primo è Flavio Ubirti, l’ex tentatore di Temptation Island che ha conquistato un po’ tutte. Mentre come esponente femminile è stata scelta una ragazza non famosa, ovvero, Cristiana Anania. Per entrambi sono scesi corteggiatori e corteggiatrici per l’appuntamento al buio e Tina ha ironizzato sul fatto che nessun ragazzo fosse così attraente da meritare di rimanere. Maria, così, ha fatto alzare in piedi un ragazzo, a suo avviso bello, il quale si è rivelato essere un ex tentatore di qualche edizione fa di Temptation Island.

Mistero sugli altri due tronisti e ipotesi ritorno di Ida Platano a UeD

A destare scalpore è il fatto che siano stati presentati solo due tronisti su 4. Questo potrebbe indicare l’arrivo di colpi di scena. Come già anticipato, nelle prossime settimane verranno registrati degli speciali su Temptation Island. In tale occasione si scoprirà cosa sia successo alle coppie dopo la fine del programma e, molto probabilmente, gli altri due tronisti di Uomini e Donne saranno ripescati proprio da lì, ma è ancora tutto da vedere.

Altro punto degno di nota sta nel fatto che Ida Platano ieri è stata avvistata a Roma. Questo sta spingendo in molti a credere che la donna si sia recata nella Capitale per prendere parte alla registrazione di Uomini e Donne che si terrà questo pomeriggio. Sarà davvero così? Non resta che attendere le prossime ore per scoprirlo.