A breve ricominceranno le registrazioni di Uomini e Donne e per i fan sfegatati di Gemma Galgani c’è una bella novità. La dama è stata riconfermata anche quest’anno nel parterre femminile del Trono Over, ragion per cui si tornerà ad assistere alle tante dinamiche che la vedranno come protagonista. Non si sa, ovviamente, se la donna riuscirà a trovare l’amore quest’anno, oppure se la sua partecipazione al programma darà i soliti esiti delle edizioni precedenti. Ciò che è certo, però, è che la donna ha deciso di stravolgere la sua vita, almeno dal punto di vista professionale, cambiando lavoro. La donna ha spiazzato tutti con la nuova attività nella quale ha deciso di cimentarsi.

Il nuovo lavoro di Gemma Galgani: ecco cosa è stata beccata a fare la dama di UeD

Gemma Galgani, ormai in pensione, che ha sempre lavorato nei teatri come maschera e addetta alla biglietteria, ha deciso di cimentarsi in una nuova professione, del tutto diversa. Alcuni fan della dama hanno riportato una segnalazione inaspettata a Lorenzo Pugnaloni in quanto hanno rivelato di aver visto la donna lavorare come cameriera in un ristorante.

Stando a quanto riportato da questa segnalazione, potrebbe trattarsi di un lavoro temporaneo, che si svolge solamente nel periodo estivo. La dama potrebbe aver preso questa decisione per arrotondare le sue entrate. Quando riprenderà Uomini e Donne, però, non si sa se la Galgani potrà continuare a svolgere questa professione, considerando che le registrazioni potrebbero non conciliarsi con i turni di lavoro di chi svolge la professione di cameriere.

Gemma molto cordiale con i fan: una dama che non si è montata la testa

Ad ogni modo, al di là di come andranno le cose, il pubblico di Uomini e Donne è rimasto spiazzato da questa notizia. La donna ha dato una grande dimostrazione a tutte le persone che la seguono mostrando tutta la sua umiltà nel decidere di rimboccarsi le maniche e svolgere una delle professioni più faticose e stremanti, invece di godersi la pensione.

Questo, però, non è tutto. Sempre sulla base di tale indiscrezione, sembra che Gemma Galgani sia stata estremamente cordiale con tutte le persone che l’hanno riconosciuta e le hanno chiesto una foto oppure di scambiare due chiacchiere. Tutto ciò è l’ennesima dimostrazione del fatto che la donna non si sia affatto montata la testa malgrado la notorietà ottenuta a Uomini e Donne, come invece hanno fatto tanti altri personaggi che hanno avuto anche meno visibilità di lei. Adesso non resta che attendere l’inizio delle registrazioni a fine mese per scoprire cosa avrà da raccontare la dama circa la sua estate.