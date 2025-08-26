Come tutti i fan appassionati di Uomini e Donne e di Temptation Island sapranno, l’inizio della nuova edizione del talk show di Maria De Filippi vuol dire anche l’arrivo in studio di Filippo Bisciglia, per raccontare cosa sia successo alle coppie del reality show incentrato sulle tentazioni. Anche quest’anno tale appuntamento non potrà essere perso, considerando gli ottimi ascolti registrati da Temptation, ma anche da UeD. La conduttrice, però, in questa circostanza pare abbia optato per una soluzione differente. Invece di ospitare i protagonisti del reality durante le consuete puntate diurne di UeD, ha deciso di dedicare a questo argomento delle puntate speciali, che andranno in onda eccezionalmente di sera.

Ripartono le registrazioni di Uomini e Donne più uno speciale su Temptation Island

Oggi, martedì 26, e domani, mercoledì 27 agosto, inizieranno le prime due registrazioni di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci saranno le dame e i cavalieri del Trono Over, e poi saranno presentati anche i primi tronisti che occuperanno le tanto agognate sedie rosse del Trono Classico. Nelle prime puntate di UeD, che saranno trasmesse a partire dalla quarta settimana di settembre, dunque, assisteremo unicamente alle dinamiche inerenti il talk show pomeridiano.

Per vedere in studio i protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, invece, bisognerà sintonizzarsi di sera, con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda prevista per UeD. Stando a quanto riportato da Dagospia, e poi confermato anche da Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che Maria De Filippi abbia deciso di realizzare uno speciale su Temptation Island, registrato dallo studio di Uomini e Donne, che andrà in onda in prima serata, proprio come accaduto per la scelta di Gianmarco Steri a fine stagione scorsa.

Date registrazioni, messe in onda e altri dettagli

Sempre sulla base di quanto emerso da tali indiscrezioni, pare che questi speciali saranno registrati tra il 7 e il 9 settembre, per essere poi trasmessi in prima serata su Canale 5 nella terza settimana di settembre, quindi tra il 15 e il 21 settembre. Il giorno, o i giorni, precisi in cui verranno mandati in onda questi speciali, però, non sono ancora noti, in quanto ancora non sono stati stabiliti e resi pubblici i palinsesti di quel periodo.

In questo speciale saranno ospitati tutti i protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, insieme ai tentatori e alle tentatrici che hanno generato scompiglio in alcune coppie. Dunque, si scoprirà come sono evolute le varie relazioni a distanza di quasi due mesi dalla fine del programma. A quanto pare, dunque, ancora una volta, Maria De Filippi ha in serbo delle grandi sorprese per i fan appassionati delle sue trasmissioni. Pop corn alla mano e non resta che attendere per vedere cosa succederà.