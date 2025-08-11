La storia tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino è giunta al termine a distanza di diverse settimane dalla fine di Uomini e Donne. I due sembravano essere riusciti finalmente a trovare un punto d’incontro, ma le cose hanno iniziato gradualmente a vacillare, fino a precipitare. Adesso che si avvicina la ripartenza di UeD, bisogna capire che ne sarà dei due. Torneranno nel parterre come protagonisti? Figureranno solamente come ospiti per un confronto? Oppure non si faranno più vedere? Dai social sono trapelati degli indizi e delle segnalazioni.

La sviolinata di Giuseppe Molonia a Matria De Filippi per tornare a Uomini e Donne

Tra le numerose coppie che si sono formate quest’anno sul finire di Uomini e Donne c’è quella formata da Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. I due, molto criticati dai presenti in studio e anche dal pubblico da casa, sembravano essere riusciti a stupire tutti mostrandosi complici e innamorati. Le cose, però, hanno preso una piega inaspettata, al punto che hanno iniziato a trapelare notizie inerenti una loro rottura. Si è addirittura parlato di una presunta nuova fiamma per Giuseppe, cosa mai confermata dal diretto interessato.

Ad ogni modo, in queste ore sono emerse sui social delle indiscrezioni piuttosto interessanti sul conto dei due protagonisti. Un po’ di giorni fa, Giuseppe ha condiviso un video su Instagram nel quale ha mostrato un abbraccio a Maria De Filippi. In tanti hanno interpretato questo gesto come una sviolinata alla conduttrice nella speranza che possa riconvocarlo nella prossima edizione di Uomini e Donne che partirà a breve.

I video cringe di Rosanna Siino: riferimenti a Giuseppe?

Ma questo non è tutto. A generare un certo sgomento in queste ore sono delle IG Stories di Rosanna la quale ha condiviso dei contenuti piuttosto cringe, nei quali non sono mancate delle presunte stoccate al suo ex. Ieri sera Rosanna ha voluto trascorrere una serata tranquilla a casa propria godendo solamente della sua compagnia e di un bicchiere di vino. La donna, però, ha pensato bene di immortalarsi mentre era intenta a consumare il suo calice.

Nei video in questione, Rosanna ha fatto riferimento ad un amico che avrebbe certamente inteso la storia che c’è dietro il bicchiere che ha usato per bere, ma non solo. Ad un certo punto ha anche puntualizzato di essere da sola a casa “pura e casta”. Come se questo non bastasse, poi, ha condiviso la foto dell’attore Michele Morrone. Come didascalia, poi, ha scritto delle frasi legate all’insonnia e al fatto che avesse sempre desiderato un uomo come lui.

Tra i commenti, ovviamente, non sono mancati riferimenti a Giuseppe. In tanti hanno preso in giro la dama dicendo di essersi scelta un cavaliere praticamente identico all’attore. Altri hanno addirittura dichiarato che quello in foto fosse proprio Giuseppe da giovane. La dama, però, non ha risposto a nessuno di questi commenti ed ha preferito lasciare gli utenti a cuocere nel loro brodo. Adesso, dunque, non resta che attendere l’inizio di Uomini e Donne per vedere se i due torneranno in studio e s, se sì, cosa avranno da dirsi e da raccontare ai telespettatori.