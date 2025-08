Il mese di agosto è appena cominciato e, mentre molte persone sono intente a godersi le vacanze, i fan accaniti di Uomini e Donne non fanno altro che pensare al ritorno delle registrazioni della trasmissione che, come sempre, riprendono alla fine di questo mese. Per la messa in onda delle puntate su Canale 5, invece, sarà necessario aspettare il mese di settembre. Vediamo cosa è emerso in queste ore in merito alla faccenda.

Data di inizio di Uomini e Donne e registrazioni

Forse è ancora un po’ presto per fare il conto alla rovescia al ritorno tanto atteso della nuova edizione di Uomini e Donne, ma le indiscrezioni sulla nuova stagione si stanno rincorrendo sui social alla velocità della luce. In queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha risposto a delle domande dei suoi fan ed ha parlato delle date di partenza delle prime registrazioni, di quelle di messa in onda e non solo.

Per quanto riguarda le riprese, esse ripartiranno a fine agosto come di consueto e, nel caso specifico, si dovrebbe cominciare con due registrazioni una giovedì 28 e l’altra venerdì 29 agosto. La data di messa in onda, invece, dovrebbe essere prevista per il 22 settembre, ma è probabile che si decida di anticipare questa data considerando l’enorme successo che riscuote il talk show di Maria De Filippi in termini di ascolti. Naturalmente, però, per avere la conferma ufficiale di tutto ciò è necessario attendere ancora un po’ di tempo.

Novità sui possibili tronisti della prossima edizione di UeD

Passando ai protagonisti della prossima edizione di Uomini e Donne, invece, recenti indiscrezioni fanno riferimento ai possibili tronisti che potremmo vedere accomodarsi sulla tanto agognata poltrona rossa. In lizza alla classifica dei papabili tronisti c’è l’ex tentatore di Temptation Island Flavio. Il ragazzo ha conquistato tutti sia dentro sia fuori il villaggio, pertanto, sicuramente sarebbe perfetto nel ruolo di tronista di UeD. Altre indiscrezioni, però, fanno riferimento anche a Sarah, ex fidanzata di Valerio nel reality show incentrato sulle tentazioni. Secondo quanto riportato da Pugnaloni, la ragazza avrebbe già avuto dei contatti con la redazione del programma per valutare la proposta di cimentarsi in questa nuova avventura.

Anche Rosario, ex di Lucia, risulta tra i papabili candidati a ricoprire questo ruolo. Ad ogni modo, come accade di solito, Maria sceglierà di porre sul trono anche volti del tutto sconosciuti, e per conoscere la loro identità bisognerà attendere le prossime settimane, in quanto solitamente è la redazione del programma che svela in anteprima i video di presentazione dei tronisti. Infine, come anticipato nelle scorse settimane, si sta valutando anche l’ipotesi di vedere Gianni Sperti sul trono di Uomini e Donne, magari insieme a Tina Cipollari, che potrebbe continuare il suo percorso, sarà davvero così? Staremo a vedere.