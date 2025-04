La puntata del 29 aprile di Uomini e Donne sarà molto movimentata. Nello specifico, andrà in onda il contenuto della prima parte della registrazione che è stata effettuata il giorno 14 aprile. Al centro dell’attenzione ci saranno sia esponenti del Trono Over che di quello Classico. Ecco cosa succederà.

Anticipazioni puntata di oggi di UeD Trono Over: liti accese

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà un blocco molto movimentato dedicato a Isabella e Diego. I due, nel corso della puntata di ieri, hanno avuto uno scontro piuttosto acceso in quanto il cavaliere ha rivelato in trasmissione di essere andato a letto con la dama. Lei avrebbe preferito che questo particolare rimanesse privato, pertanto, nella messa in onda odierna i due proseguiranno lo scontro. Il confronto, però, si trasformerà in men che non si dica in una discussione particolarmente concitata

Spoiler Trono Classico: ritorna Nadia e Cristina e fa una scenata

Al Trono Classico, poi, si partirà da un confronto tra Gianmarco Steri e Nadia Di Donato. La ragazza non si è presentata nella scorsa puntata, cosa che ha mandato in tilt il tronista. Proprio per tale motivo si partirà dall’esterna che è stata fatta tra i due. Gianmarco andrà a riprendere Nadia e i due avranno inizialmente una discussione. Successivamente, poi ci sarà un chiarimento, suggellato da un tenero abbraccio, sta di fatto che la ragazza tornerà in studio.

A seguire, poi, si passerà alla messa in onda dell’esterno tra il tronista e Cristina Ferrara, che ieri non è andata in onda in quanto Gianmarco ha preferito uscire per andare a riprendere Nadia. I due sono stati molto bene, sta di fatto che tra di loro c’è stato anche un bacio. A centro studio, però, si aprirà una discussione molto accesa tra i due. Cristina darà letteralmente di matto in quanto dirà di essere rimasta molto male per il comportamento del tronista. La ragazza si aspettava una maggiore attenzione e partecipazione da parte di Steri dopo quello che c’è stato tra di loro.

Anche Francesca Polizzi è uscita con il tronista, ma della loro esterna non si parlerà affatto. Cristina darà luogo ad una scenata così importante al punto da oscurare tutto il resto. Francesca si limiterà solamente a dire al tronista di essere rimasta male e lo accuserà di assumere lo stesso atteggiamento con tutte. Al culmine del blocco, poi, Cristina paleserà la volontà di andare via, ma il tronista le dirà che sta perdendo solo il suo tempo in quanto andrà a riprenderla. Lei, così, dopo un po’ di tempo, deciderà di rientrare.