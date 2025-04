Le anticipazioni della puntata del 10 aprile di Uomini e Donne rivelano che ci saranno delle novità per quanto riguarda il trono di Tina Cipollari. Gianmarco Steri discuterà animatamente con le sue corteggiatrici e poi ci sarà un abbandono. Ecco cosa succederà.

Gianmarco Steri lascia lo studio di UeD, Cosimo sul lastrico a causa di Tina?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà spazio ancora per Gianmarco Steri. Il tronista confesserà di essere rimasto piuttosto male per le non reazioni di Cristina e Francesca al bacio con Nadia. Il ragazzo si aspettava, quanto meno, che le due ragazze si arrabbiassero e uscissero dallo studio. Le due, però, si difenderanno dicendo di non poter avere reazioni a comando. Al culmine della discussione, poi, il tronista deciderà di andare via, lasciando anticipatamente la puntata. Maria De Filippi, così, inviterà anche le sue corteggiatrici a lasciare lo studio.

Passando al trono di Tina Cipollari, invece, in studio verranno mostrati i contenuti delle esterne che la donna e Cosimo hanno fatto a Madrid. I due sono andati in giro per boutique di lusso, dove Cosimo si è dato alla pazza gioia facendo dei regali costosissimi a Tina. In studio, poi, la conduttrice inviterà il cavaliere a rivalutare meglio la sua posizione e le sue finanze, in quanto sta spendendo davvero troppi soldi. Cosimo, così, avvierà un test per cercare di capire se finirà sul lastrico continuando la conoscenza, oppure se può permettersi di rimanere. Nel caso in cui dovesse capire di non riuscire più a sostenere economicamente la situazione, andrà via.

Vincenzo La Scala lascia Uomini e Donne

In merito al Trono Over, invece, Gemma Galgani, che nella puntata di ieri ha discusso animatamente con Tina Cipollari, metterà gli occhi su un cavaliere appena arrivato. I due, infatti, balleranno anche insieme. Poi si passerà a Vincenzo La Scala. Lui era tornato nel programma per corteggiare Agnese De Pasquale. Tra i due, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi, sta di fatto che interromperanno la conoscenza. Al termine del confronto, poi, Vincenzo si vedrà costretto ad abbandonare la trasmissione in quanto era tornato solamente per conoscere la dama. La sua uscita, naturalmente, sarò accompagnata da tanti commenti sarcastici da parte degli opinionisti, i quali non avevano visto di buon grado il ritorno del cavaliere in studio.