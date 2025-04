La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con la continuazione di quanto accaduto ieri, per cui a centro studio si sono confrontati Francesco e Isabella. Successivamente, poi, si è parlato di Gemma Galgani, ed è scoppiata una lite con Tina Cipollari, ma non solo. Ecco cosa è successo.

La lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari degenera a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, tra gli episodi maggiormente degni di nota, c’è stata una discussione molto accesa tra Tina Cipollari e Gemma Galani. L’opinionista ultimamente sembra essere in grande forma dal punto di vista delle liti e degli scontri. Nel momento in cui Gemma si è accomodata al centro studio con il nuovo cavaliere che la sta corteggiando, la Cipollari ha iniziato ad attaccarla.

Ad un certo punto, poi, Gemma ha dichiarato di voler interrompere la conoscenza con il cavaliere in quanto, malgrado lo reputi una persona molto buona e genuina, non nutre attrazione verso di lui. Dinanzi queste parole è stata immediata la reazione di Tina, la quale ha accusato la donna dandole della falsa e della disonesta. L’opinionista ci è andata giù in maniera piuttosto pesante in quanto è arrivata addirittura a dire a Gemma di fare schifo. Successivamente, poi, la donna si è alzata ed ha preso la dama invitandola a tornare al suo posto. Gemma le ha detto di non metterle le mani addosso. Alla fine è dovuta intervenire Maria De Filippi per ripristinare la situazione e rimettere Tina al suo posto.

Gemma chiude la frequentazione con Luciano, e Tina… #UominieDonne pic.twitter.com/u8fv1XTXIw — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2025

Scontro tra Gloria e Sebastiano e allusioni piccanti

Altro momento degno di nota della puntata di oggi di Uomini e Donne è stato lo scontro tra Gloria e Sebastiano. I due sono usciti insieme ma, purtroppo, le cose tra di loro non sono decollate. In studio i entrambi hanno raccontato di alcune difficoltà che si sono verificate tra loro. Malgrado tutto, però, i due hanno ammesso di voler continuare. Questa decisione ha lasciato spiazzata Maria, la quale ha informato Gloria circa il fatto che il cavaliere avesse poco prima rivelato alla redazione di non provare più entusiasmo per questa conoscenza.

I due, così, hanno iniziato a discutere e Sebastiano ha insinuato che Gloria avesse deciso di continuare con lui solo perché le è piaciuto un certo massaggio che lui le ha fatto. Le allusioni piccanti sono state colte dai presenti in studio, sta di fatto che il cavaliere è stato molto attaccato. Alla fine, poi, i due hanno ritenuto opportuno lasciarsi.

“Durante queste chiamate avvertivo una certa noia” #UominieDonne pic.twitter.com/bLmbf6Xc1t — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2025

Baci e liti al Trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Alla fine, poi, si è passati al Trono di Gianmarco Steri. Il ragazzo ha portato in esterna Francesca e Nadia. Con la prima ci sono stati dei disguidi. Il motivo è risieduto nel fatto che la ragazza sembrava voler mettere da parte alcune recenti discussioni avute con il tronista, mentre lui avrebbe preferito affrontare le questioni e risolverle. In studio, infatti, i due hanno mostrato un certo risentimento per come siano andate le cose. Gianmarco, inoltre, ha anche fatto dei riferimenti ad alcune segnalazioni che sono trapelate in questo periodo su Francesca circa delle sponsorizzazioni che fa sui social.

L’esterna con Nadia, invece, è stata totalmente differente. I due, infatti, hanno chiacchierato molto, sono stati molto vicini e, alla fine, si sono anche baciati. In studio Nadia era particolarmente imbarazzata, sta di fatto che ha parlato per lo più il tronista. Francesca è ovviamente intervenuta mostrandosi delusa. Anche Cristina è intervenuta e si è scontrata con Gianmarco, ma lui l’ha liquidata in poco tempo ed ha ballato con Nadia.