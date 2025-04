Comincia una nuova settimana di messe in onda di Uomini e Donne e la puntata di oggi, lunedì 7 aprile, sarà il prosieguo di quanto accaduto venerdì scorso. Al centro dell’attenzione ci saranno gli esponenti del Trono Over e di quello Classico e non mancheranno discussioni particolarmente accese. Inoltre, ci sarà anche il ritorno di u cavaliere.

Il ritorno di Vincenzo La Scala nella puntata del 7 aprile di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che un cavaliere tornerà nel programma dopo diverso tempo. La persona in questione è Vincenzo La Scala, che aveva lasciato la trasmissione insieme a Ilaria Volta. Il protagonista tornerà con un obiettivo ben preciso, ovvero, conoscere Agnese. I due si sono scritti anche sui social prima della puntata, ragion per cui la dama era già a conoscenza della sua venuta.

Agnese, inoltre, avrà un diverbio molto acceso con Giuseppe. La dama apparirà particolarmente ostile nei riguardi del cavaliere, al punto da dirgli che, se si trovasse su un’isola deserta con lui, piuttosto che amarlo, preferirebbe affogarlo. La discussione, poi, coinvolgerà anche Tina Cipollari. A seguire si parlerà anche di Gemma Galgani. La dama sta conoscendo un nuovo cavaliere di nome Luciano. Inizialmente le cose sembreranno andare piuttosto bene, ma Tina non sarà convinta, al punto da insinuare che la frequentazione evolverà nel solito modo, ovvero, in un buco nell’acqua per la torinese.

Liti e nuove conoscenze al Trono Over, Gianmarco prova a riavvicinarsi a Cristina

Passando ad altri argomenti, invece, nella puntata del 7 aprile di Uomini e Donne vedremo che Luana uscirà con Giovanni e Gabriele. Con quest’ultimo la dama dirà di essersi trovata bene, ma che non le è scattato nulla. La conoscenza tra i due, dunque, si interromperà. Per quanto riguarda la frequentazione con Giovanni, invece, proseguirà a gonfie vele. Pierpaolo uscirà con una nuova dama di nome Marilù, mentre Margherita si scaglierà contro di lui accusandolo di non averla trattata bene. La sua reazione, però, sarà condannata dagli opinionisti.

In merito al Trono Classico, Gianmarco Steri uscirà con Nadia, ma tra di loro ci saranno dei dibattiti a centro studio. Dopo tutto quello che è accaduto con Cristina nelle scorse puntate di UeD, poi, il tronista proverà a riavvicinarsi alla corteggiatrice, ma lei continuerà a mostrarsi particolarmente ostile, al punto da arrivare ad avere la percezione di stare a perdere del tempo.