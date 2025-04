La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un annuncio di Maria De Filippi che ha subito generato grande fermento. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno chiesto notizie di Damiano Foti, dal momento che era sparito dallo studio. La presentatrice ha fatto una comunicazione inaspettata. Successivamente, poi, ci sono stati momenti di scontro e confronto.

Luana e Giovanni decollano scatenando le critiche a Uomini e Donne

Nella puntata del 7 aprile di Uomini e Donne, Damiano Foti è sparito dalla circolazione. La conduttrice ha informato i presenti circa il fatto che il cavaliere avesse deciso di chiudersi in camerino, dopo aver fatto dei confessionali contro gli opinionisti. Successivamente, poi, si è passati a Luana, Gabriele e Giovanni. La ragazza ha ammesso di essersi trovata meglio con il secondo, dato che con il primo non vede altro che amicizia. Gabriele è rimasto molto male, sta di fatto che ha deciso di andare al suo posto in maniera piuttosto brusca.

Ad un certo punto, poi, è intervenuto Alessio Pili Stella, il quale ha iniziato a ridere pensando al rapporto tra Giovanni e Luana, in quanto gli sono venute in mente delle cose negative che la dama diceva sul cavaliere. Dopo qualche screzio tra i due, poi, Luana e Giovanni hanno ballato insieme. Successivamente c’è stata una lite tra Agnese e Giuseppe. La dama ha mostrato di avere ancora il dente avvelenato con il cavaliere a causa di alcuni screzi che ci sono stati nelle precedenti puntate.

Damiano Foti va via tra le polemiche

Ad un certo punto, poi, Damiano Foti ha deciso di rientrare in studio per annunciare il suo ritiro dal programma. Il cavaliere ha detto di non sentirsi più nella condizione di proseguire a causa di tutti gli attacchi che ha ricevuto e che non fanno altro che far emergere una parte di lui che non gli piace. Tina ha subito replicato dicendo che la decisione dell’uomo fosse scaturita dalla paura che potessero emergere altri altarini sul suo conto. Anche Morena e Gloria sono intervenute mostrandosi d’accordo con gli opinionisti e Damiano ha sbottato soprattutto contro la prima dandole della persona cattiva.

Dopo l’annuncio, poi, Flavia, la quale ha dormito insieme al cavaliere, ha preso la parola chiedendo a Damiano cosa ne sarebbe stato della loro conoscenza. Lui, senza troppi giri di parole, l’ha liquidata dicendo di essere dispiaciuto. La donna, ovviamente, è rimasta alquanto senza parole, ma ha provato a mostrarsi indifferente.

Il ritorno di Vincenzo La Scala a UeD, Tina “ruba” un cavaliere a Gemma

Un ex cavaliere di Uomini e Donne, poi, è tornato in studio per corteggiare Agnese, ovvero, Vincenzo La Scala. La dama ha deciso di tenerlo, ma ha ammesso di avere dei dubbi sul cavaliere in quanto teme che la sua sia stata solo una trovata per rientrare nel programma. Gianni e Tina non hanno esitato a scagliarsi contro il cavaliere rivangando anche alcuni errori commessi durante la sua passata partecipazione nel talk show.

Tra i vari momenti degni di nota, poi, c’è stato anche un blocco dedicato a Pierpaolo e Marilù, i quali hanno iniziato a frequentarsi. Di questo è sembrata piuttosto provata Margherita, la quale è scoppiata in lacrime. Il suo pianto, però, non ha convinto Tina, la quale ha accusato la giovane di essere esagerata in quanto non ci fosse nulla di importante tra lei e Pierpaolo.

Gemma Galgani sta conoscendo Luciano, frequentazione a cui la Cipollari non crede affatto. L’opinionista, infatti, ha voluto scommettere 8 mila euro con il cavaliere che Gemma nella prossima puntata lo lascerà. Nel parlare, poi, è emerso che Luciano sia un uomo vedovo, senza figli, con una bella eredità. Questi dettagli hanno stuzzicato la curiosità di Tina, la quale si è proposta per lui dicendogli che, se dovesse andare male con Gemma, lei sarebbe stata disponibile.