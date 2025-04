Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad una scena che gli appassionati della trasmissione conoscono già, in quanto la notizia è trapelata dalle anticipazioni divulgate in questi giorni. Si tratta dell’uscita dal programma di Damiano Foti. Il cavaliere, dopo aver discusso pesantemente con gli opinionisti, specie Gianni Sperti, andrà via dal programma. Ebbene, tra le sue Instagram Stories, il protagonista ha deciso di parlare dell’accaduto, muovendo delle accuse abbastanza pesanti contro la conduttrice e la trasmissione.

Le accuse di Damiano Foti su Maria De Filippi e il programma dopo la sua uscita

Damiano Foti ha risposto alle domande degli utenti di Instagram ed ha fatto delle confessioni in merito alla sua uscita da Uomini e Donne. Partendo dalla conduttrice, alcuni utenti hanno posto l’accento sul fatto che l’avesse preso di mira, ragion per cui spinto ad andare via dal programma. Ebbene, a tal proposito, Damiano ha lasciato intendere di aver avuto la stessa percezione. Alcuni hanno fatto anche dei paragoni con Mario Cusitore, asserendo che lui, malgrado ne abbia combinate di ogni, è sempre stato perdonato. Damiano, invece, sarebbe stato mandato via per molto meno.

A chi ha chiesto a Foti per quale ragione sia stato mandato via, lui ha replicato dicendo che, ciò è accaduto in quanto lui non ha voluto vendere la sua dignità per compiacere qualcuno. Alcuni utenti, poi, hanno posto anche l’accento sul trash che spesso si vede a Uomini e Donne e sul fatto che, in certe circostanze, Maria De Filippi sembra essere stufa di tutto ciò, ma continua a fare finta di nulla. Ebbene, a tale insinuazione, Damiano ha risposto con un criptico “Uhm”.

Cosa dovrebbe cambiare a Uomini e Donne e risposte criptiche su Flavia

Nel corso del botta e risposta con i fan, poi, Damiano ha svelato cosa cambierebbe di Uomini e Donne se potesse. A tal proposito, ha detto che introdurrebbe una figura moderatrice in grado di essere imparziale. Questa è stata una chiara stoccata agli opinionisti che, secondo il punto di vista di Damiano, sembrerebbero essere inadatti.

Ad ogni modo, alla luce di tutto quello che è successo, Damiano ha ammesso di non dare più peso alla faccenda in quanto non gli interessa più nulla della trasmissione e dei motivi per cui non sembrerebbe essere andato molto a genio agli opinionisti e alla padrona di casa. Adesso lui va avanti con la sua vita e non è più interessato a tornare nella trasmissione. In merito a Flavia, invece, la dama che stava frequentando e su cui sono sorte delle polemiche, Damiano è stato molto criptico nelle risposte che la riguardano, pertanto, non si è capito se i due si stiano frequentando lontano dai riflettori oppure no.