La puntata del 4 aprile di Uomini e Donne è stata molto movimentata. Dopo un inizio scoppiettante a causa di alcuni scontri tra Sabrina, Giuseppe ed altri cavalieri e dame del parterre, si è passati ad una coppia, che ha suscitato un certo clamore, ovvero, Damiano e Flavia. I due sono stati accusati di aver raccontato delle bugie.

Caos al Trono Over di Uomini e Donne a causa di Damiano e Flavia: qualcosa non torna sulla coppia

Grandi polemiche nella puntata di oggi di Uomini e Donne. A rendere gli animi particolarmente infuocati sono stati Damiano e Flavia. I due si sono conosciuti da pochissimo ed hanno avuto la loro prima uscita. Sin dal primo momento, però, si sono trovati molto bene, al punto da decidere di trascorrere la notte insieme. Nel momento in cui è trapelata questa informazione, però, i due ci hanno tenuto a ribadire di non aver fatto nulla, non si sarebbero neppure baciati.

La loro versione dei fatti è stata messa in discussione da tutti. Soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato pesantemente i due reputandoli dei bugiardi. La dama ha puntualizzato di essere stata lei a non voler andare oltre, malgrado gli abbia permesso di dormire accanto a lei. Gli opinionisti hanno provato a far aprire gli occhi alla ragazza, invitandola a non fidarsi di Damiano, che reputano un bugiardo seriale. La discussione, poi, è degenerata e Damiano ha sbottato contro Gianni invitandolo a non rivolgersi mai più a lui in questo modo e poi gli ha detto di essere una persona bassa. Tina, invece, ha insinuato che Flavia sia una “donnetta”, in quanto si è lasciata abbindolare da un personaggio come Damiano. Maria De Filippi, in tutto questo, è rimasta senza parole ed ha provato solamente a placare gli opinionisti, che hanno insultato in modo alquanto esplicito i due esponenti del parterre.

Ad un certo punto, poi, si è intromessa nella discussione anche Morena. la quale ha pronosticato che la conoscenza tra i due sarebbe durata pochissimo. In seguito, poi, la donna ha accusato Damiano di essere sempre in giro per locali, mentre il ragazzo, poco prima, aveva dichiarato di fare una vita quasi di clausura, fatta solo di lavoro e prendersi cura del suo cane. In studio, ovviamente, è scoppiato il caos.

Gianmarco Steri va a riprendere Cristina, ma scoppia la lite

Passando al Trono Classico, invece, Gianmarco Steri è andato a riprendere Cristina dopo che in una scorsa puntata aveva deciso di andare via. I due, però, non hanno fatto altro che lanciarsi accuse, al punto che Steri ha deciso di andare via dicendo di non dare più importanza a nulla che riguardi la ragazza. In studio, poi, Gianmarco ha fatto un piccolo passo indietro ammettendo di aver esagerato nei modi adoperati con la ragazza, e stavolta è stata lei ad essere risentita. I due, insomma, non sono riusciti a trovare un punto d’incontro.

Francesca, poi, ha preso la parola dicendo di sentirsi piuttosto inadeguata, in quanto si sta trovando ad assistere a questi continui scontri tra Gianmarco e Cristina e non si sente più a suo agio. Il suo silenzio, inoltre, non deve essere scambiato per mancanza di interesse, ma per spirito d’osservazione, in quanto anche lei sta studiando la situazione. La ragazza ha ammesso che non andrà via poiché non vuole avere rimpianti, ma Gianmarco non deve darla per scontata. La corteggiatrice si è guadagnata così un bell’applauso.