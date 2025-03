Nella registrazione del 24 marzo di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena. Dopo che la scorsa volta si è parlato solo di Trono Classico, questa volta è stato dato ampio spazio alle dame e i cavalieri di quello Over. In particolare, c’è stato il ritorno di un noto ex volto del programma, mentre un altro ha deciso di andare via. Non sono mancate discussioni molto accese e decisioni importanti.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 24 marzo: il ritorno di un cavaliere e l’abbandono di Damiano

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 24 marzo riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che in studio è tornato Vincenzo La Scala. Lui era uscito dal programma insieme a Ilaria Volta, ma le cose non sono andate bene, pertanto l’uomo ha deciso di farsi avanti per Agnese De Pasquale, la quale ha deciso di tenerlo. La donna ha anche affermato di essere già a conoscenza di quanto sarebbe accaduto in quanto i due si sono sentiti prima sui social.

Damiano Forti, invece, ha deciso di lasciare la trasmissione a seguito di alcuni scontri particolarmente accesi con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il protagonista è stato molto attaccato anche da Morena e Gloria, le quali lo hanno accusato di essere poco chiaro e limpido. L’uomo è stato accusato di aver detto bugie sulla sua vita sociale, per cui, prima che potessero venir fuori altre cose sul suo conto, il giovane ha deciso di andare via. Prima di andar via, però, si è parlato anche dell’uscita che ha fatto con Flavia, dove hanno dormito anche insieme, ma pare che tra di loro non ci sia stato alcun rapporto intimo.

Liti e intrighi al Trono Over di Uomini e Donne

Luana, dal canto suo, è uscita con Giovanni e Gabriele. Con quest’ultimo la donna ha ammesso di essere stata bene, tuttavia, non è scattato nulla. Per contro, invece, con l’altro cavaliere le cose sono sembrate andare meglio, sta di fatto che lui ha ammesso di essere molto preso. Giuseppe e Rosanna sono usciti insieme. Durante l’esterna non c’è stato il bacio, anche se pare che lui l’avrebbe voluto. In seguito, poi, c’è stata una discussione molto accesa tra i due e Fabio e Sabrina. Questi ultimi sono stati accusati di aver avuto dei brutti atteggiamenti nei loro riguardi.

Sabrina ha chiuso la conoscenza con Emanuela, mentre ha deciso di proseguire con Guido che, tuttavia, ha ammesso di preferire Cristina. Pierpaolo è uscito con una dama di nome Marilù, mentre Margherita ha avuto una discussione con Tina Cipollari. Anche Giuseppe e Agnese hanno discusso ed è stata tirata in ballo anche l’opinionista. In merito a Gemma Galgani, invece, Maria De Filippi ha chiesto alla dama di parlare dell’esterna fatta con il nuovo cavaliere Luciano. Durante la trattazione di questo argomento, però, Tina è intervenuta continuamente asserendo che fosse inutile perdere tempo in quanto anche questa storia sarebbe andata a finire come tutte le altre.

Spoiler Trono Classico: Gianmarco e Cristina litigano

Al Trono Classico di UeD, infine, Gianmarco Steri ha fatto scoppiare il caos. Il cavaliere ha fortemente discusso con Cristina. La ragazza è rimasta molto male per come è stata trattata nel corso della scorsa registrazione di Uomini e Donne, quindi ha assunto un comportamento ostile nei riguardi del ragazzo. Quest’ultimo si è inasprito ancora di più con lei, sta di fatto che le ha detto di cambiare atteggiamento, altrimenti forse sarebbe il caso di lasciar perdere. Il ragazzo, nel frattempo, si è avvicinato molto a Francesca, con cui ha ballato anche diverse volte, e poi è uscito di nuovo anche con Nadia. Al momento, però, la sua scelta sembra ancora molto lontana.