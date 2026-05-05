Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nella puntata andata in onda ieri, lunedì 4 maggio, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme raccontando di un improvviso riavvicinamento avvenuto fuori dal programma. Durante il loro confronto si è parlato inevitabilmente anche di Simona Cannata, la dama con cui Sebastiano aveva deciso di uscire poco tempo prima dal riavvicinamento ad Elisabetta. Sulla donna e sulla dinamica con la quale Mignosa ha interrotto la frequentazione con lei sono state dette tante cose, ragion per cui era doveroso l’intervento della diretta interessata. Mediante i social, infatti, Simona ha rotto il silenzio smentendo la versione data in studio dalla neo coppia.

L’intervento di Simona Cannata dopo la messa in onda della puntata di ieri di UeD

Poche settimane fa, Sebastiano Mignosa aveva deciso di lasciare Uomini e Donne insieme a Simona Cannata. Un gesto che aveva spiazzato tutti per il modo repentino con il quale il cavaliere sembrava essersi gettato alle spalle la storia con Elisabetta Gigante e si fosse cimentato seriamente in una nuova relazione. Le cose, però, non hanno preso la piega sperata, sta di fatto che, dopo poco tempo, la relazione è naufragata e Sebastiano è ritornato con Elisabetta. Il cavaliere, nel corso della puntata di ieri di UeD, ha spiegato di essere sempre stato chiaro con Simona, avvertendola sin da subito del riavvicinamento con la sua ex. Malgrado questo, però, in tanti si sono scagliati contro l’uomo accusandolo di aver preso in giro la Cannata sin dal primo momento.

Ebbene, a distanza di un po’ di tempo dalla messa in onda della puntata, è arrivato anche l’intervento di Simona. La donna, che attualmente ha l’account di Instagram privato, ha condiviso un breve e conciso commento nel quale ha espresso chiaramente il suo punto di vista. La donna ha esordito ringraziando Gianni Sperti e Tina Cipollari per aver preso le sue difese durante il racconto di Sebastiano ed Elisabetta. La donna si è detta gradevolmente colpita dall’enorme rispetto che gli opinionisti hanno avuto nei suoi riguardi. Successivamente, poi, ha lanciato una stoccata alla neo coppia. Nel dettaglio ha smentito categoricamente di aver ricevuto una telefonata tempestiva da parte di Sebastiano nella quale le avrebbe raccontato cosa stesse succedendo con Elisabetta.

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Le parole di Elisabetta e Sebastiano dopo aver lasciato Uomini e Donne

La versione dei fatti espressa da Sebastiano ed Elisabetta a Uomini e Donne, dunque, è stata drasticamente confutata da Simona, dunque, attualmente non si può venire a conoscenza di quella che è la verità assoluta. Nonostante questo, la neo coppia ha continuato a ribadire la sua versione dei fatti anche dopo la messa in onda della puntata. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Witty Tv, infatti, i due hanno detto di essere felici, nonostante si aspettavano tutte le critiche che hanno ricevuto in puntata. A loro avviso, però, ha prevalso l’amore, e quando questo accade non c’è nulla che possa scalfire la loro serenità. Ancora una volta, poi, i due hanno confermato di aver informato Simona di quanto accaduto tra di loro, onde evitare di prenderla in giro. Elisabetta, dal canto suo, ha continuato a dire di avere un’ottima considerazione della Cannata, in quanto lei non ha assolutamente colpe in tutta questa vicenda. In ogni caso, al di là delle critiche, i due sembrano essere più felici che mai e intenzionati a viversi la loro storia d’amore lontano dai riflettori. La domanda che adesso in tanti si stanno chiedendo, però, è: durerà, oppure i due torneranno nel programma già a settembre? Solo il tempo potrà dare tutte le risposte.