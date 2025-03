Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Shaila Gatta è stata al centro di critiche e pettegolezzi. In questi giorni, infatti, sono numerose le notizie che sono trapelate sul suo conto, specie in relazione a come abbia preso l’uscita dalla casa del GF. Ma non solo. Ad accendere le polemiche sono stati anche alcuni gossip inerenti un possibile allontanamento da Lorenzo Spolverato, a favore di un suo ex fidanzato. Ad ogni modo, dopo tutti i pettegolezzi trapelati, la ballerina ha deciso di dire la sua.

Le parole di Shaila Gatta su tutti i gossip trapelati sul suo conto dopo il GF

Cosa c’è di vero in tutti i pettegolezzi che sono trapelati su Shaila Gatta da quando è uscita dalla casa del GF? A quanto pare sarebbero tutte fake news. A rompere il silenzio sulla faccenda è stata direttamente l’ex concorrente del GF che, tuttavia, è intervenuta per vie traverse e non in modo diretto. La giovane, infatti, è sparita dai social in quanto è vincolata ancora al contratto con Mediaset, per cui non può parlare del GF né, tanto meno, fare degli interventi su qualunque tematica legata al gioco.

Proprio per tale motivo, la giovane si è servita degli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano per far arrivare a tutto il popolo del web la sua verità. La ragazza si è sentita in privato con i due esperti di gossip e ci ha tenuto a smentire categoricamente tutti i pettegolezzi che sono circolati in rete in questi giorni. La protagonista ci ha tenuto a chiarire che, prima o poi, racconterò pubblicamente tutta la sua verità, ma prima deve andare in puntata lunedì prossimo in occasione della finale del GF.

La verità su Lorenzo Spolverato e l’ipotetico avvicinamento con l’ex

Nel corso del botta e risposta con i due influencer, Shaila Gatta ha anche confessato di essere serena e tranquilla, contrariamente a quanto trapelato secondo alcune recenti indiscrezioni. Da queste parole, dunque, si evince che abbia preso bene la sua uscita dal programma. In merito a Lorenzo Spolverato, poi, ha detto di essere innamoratissima di lui, ragion per cui ha implicitamente negato tutte le voci inerenti un ritorno di fiamma con un suo ex. La ragazza ha ammesso che farà il tifo per il suo fidanzato fino alla fine e che non metterà mai in discussione il suo amore per Spolverato per nulla al mondo. Non resta che attendere, dunque, per vedere se queste promesse saranno mantenute o disilluse.