La puntata del 5 maggio di Uomini e Donne è cominciata con Ciro Solimeno, che ha avuto un confronto molto acceso con Elisa Leonardi, mentre Martina Calabrò, invece, ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti spiazzati. Passando al Trono Over, invece, tra i momenti più concitati c’è stato uno scontro tra Sabrina Zago e Massimo.

Ciro Solimeno si sbilancia su Martina, Elisa vuole lasciare Uomini e Donne

Nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Classico. Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa Leonardi. I due si sono trovati piuttosto bene, ci sono stati momenti di vicinanza e di complicità. In studio, però, il tronista ha ribadito di sentire Elisa ancora fredda nei suoi riguardi. Questo non gli permette di scoprire come sia fatta realmente. Se ad oggi uscisse dal programma insieme a lei, sarebbe un salto nel vuoto, in quanto non reputa Elisa una ragazza che agisce di pancia, ma si comporta sempre in maniera molto razionale. Il discorso di Ciro è apparso quasi come un modo per anticipare alla ragazza di non poter essere la sua scelta. Elisa, così, ha ammesso di voler andare via in quanto non sa più come fare per dimostrare il suo interesse a Ciro.

L’esterna con Martina Calabrò, invece, è stata molto più toccante. La ragazza ha presentato a Ciro suo padre, il quale ha raccontato di un momento difficile vissuto in passato a causa di una brutta malattia. Tutti si sono commossi e Solimeno ha molto apprezzato la genuinità di Martina e il fatto che sappia aprirsi così tanto con lui. In studio, poi, la Calabrò è apparsa ancora piuttosto provata per l’esterna vissuta con Ciro. Prima che si potesse entrare nel merito della loro uscita, però, è intervenuta Elisa la quale è rimasta molto male per il comportamento di Ciro, sta di fatto che ha confermato la sua intenzione di andare via in quanto non si sente più motivata a restare in trasmissione. Alla fine, poi, Maria De Filippi ha chiesto al tronista con chi avrebbe voluto ballare e lui ha fatto il nome di Martina, mentre Elisa è tornata al suo posto molto adirata ammettendo che neppure lei avrebbe voluto ballare con lui. Tra i due, così, c’è stata un’altra breve discussione conclusasi con la ragazza che ha invitato il tronista a scegliere Martina in quanto lei non può cambiare il suo modo di essere per lui.

Massimo liquida Sabrina dopo un avvicinamento intimo, lei sbotta

Dopo il ballo sono rientrati Cinzia Paolini e Marco. Lei lo ha invitato a rientrare reputando la sua uscita del tutto fuori luogo e confermativa delle accuse ricevute. L’attenzione si è poi spostata su Massimo, Giada e Sabrina Zago. Il cavaliere è uscito con quest’ultima ed entrambi hanno raccontato di essersi trovati molto bene, fino al punto di avere anche un approccio intimo. Il racconto di entrambi ha fatto sorridere Elena, la quale ha detto di essere divertita dal modo in cui Sabrina è solita raccontare le sue uscite, dicendo sempre di essere molto attratta dagli uomini che frequenta. Dopo l’intervento di Elena, Massimo ha raffreddato parecchio le cose con Sabrina, arrivando ad ammettere che, oltre al feeling fisico, non ha riscontrato altro. Dinanzi a queste parole, la Zago è rimasta senza parole, in quanto non si aspettava minimamente un simile epilogo e ha accusato Massimo di averla solo usata. Successivamente ha ammesso di provare schifo nei suoi confronti. Il pubblico e gli opinionisti si sono schierati dalla parte della donna che, per l’ennesima volta, si è sentita presa in giro.

Poi si è passati a Giada, che invece di soffermarsi su Massimo, ha preferito parlare di Nicola. Tra di loro c’è stato un nuovo scontro fuori da Uomini e Donne che, purtroppo, non ha portato a nessun epilogo. Alla fine, infatti, i due sono usciti dallo studio, dichiarando di voler abbandonare la trasmissione, ma non in qualità di coppia. Dietro le quinte, poi, hanno avuto un confronto che, tuttavia, verrà raccontato meglio nelle prossime puntate di UeD.