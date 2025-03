I concorrenti del Grande Fratello stanno trascorrendo i loro ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Lunedì 31 marzo andrà in onda la finale, per cui si scoprirà chi sarà a trionfare in questa edizione. A un passo dal gran finale, però, alcuni protagonisti stanno facendo anche i conti con la realtà e con quello che li aspetta una volta usciti dalla casa. Tra di loro c’è Chiara Cainelli, la quale ha avuto uno sfogo in merito al suo rapporto con Alfonso D’Apice.

Lo sfogo di Chiara Cainelli su Alfonso D’Apice al GF

Chiara Cainelli si è sfogata con Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha approfittato di un momento di confidenze con il coinquilino per parlare di una faccenda a cui tiene particolarmente, ovvero, il suo rapporto con Alfonso D’Apice. I due hanno dato il via alla loro relazione durante questa esperienza nella casa.

Ad ogni modo, c’è da dire che il tutto sia nato in maniera alquanto repentina e inaspettata, a tratti anche prematura, considerando che Alfonso era entrato in casa ancora molto preso dalla sua ex fidanzata. Chiara è ben consapevole di tutto ciò, pertanto, ha svelato a Lorenzo di aver iniziato ad avere dei dubbi in merito alla sincerità dei sentimenti di Alfonso. A suo avviso, infatti, quella di D’Apice potrebbe essere anche solo un’infatuazione, generata principalmente dalla volontà di dimenticare la sua ex.

Storia al capolinea tra i due? Alfonso tace

Nel corso del suo sfogo, Chiara Cainelli ha svelato che nella vita non vorrebbe mai essere la seconda scelta di nessuno, e che “chiodo scaccia chiodo” è una cosa che non le fa piacere. Proprio per tale motivo, la protagonista ha anticipato che, una volta fuori dalla casa, chiederà assolutamente un chiarimento al suo fidanzato, in modo da capire quale sia il loro destino. I due continueranno la loro relazione, oppure questo è il preludio ad una rottura prematura? Staremo a vedere cosa succederà nella puntata del GF di lunedì.

Nel frattempo, Alfonso è rimasto in silenzio sui social. Il ragazzo non è minimamente intervenuto sulla faccenda. Stando alle ultime pubblicazioni, però, pare che il giovane sia ancora molto preso dalla concorrente del GF. Solo il tempo, dunque, fornirà tutte le risposte.