Mancano poche ore al ritorno di uno dei programmi più amati di Real Time: da mercoledì 6 maggio alle 21.30 torna “Turisti per case”, con la sua seconda stagione pronta a portarci alla scoperta delle case vacanza più belle e originali d’Italia. Appena sei mesi dopo la fine della prima edizione, il trio formato da Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi si rimette in viaggio, questa volta spostandosi soprattutto verso il Centro e il Sud della penisola.

Il format, prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, aveva convinto sin dal debutto, il 21 ottobre 2025, raccogliendo nella prima puntata 569.000 spettatori con uno share del 2,9% e un picco di 643.000 spettatori, posizionando Real Time come settimo canale in quella fascia oraria. Sul target Donne 15-54 anni il risultato era stato ancora più netto, con il 5,6% e il sesto posto assoluto tra tutti i canali. Numeri che hanno convinto la produzione ad accelerare i tempi: le riprese della seconda stagione si sono concluse nei primi giorni di aprile 2026, a riprova di quanto il progetto abbia trovato una sua identità solida e ben riconoscibile.

Rispetto alla prima stagione, ambientata tra le colline del Monferrato, il Delta del Po, i vigneti della Franciacorta e il Lago di Garda, la nuova edizione allarga notevolmente l’orizzonte geografico. I cinque episodi in programma ci porteranno in Puglia, Lombardia, sulle rive del Lago di Garda, in Basilicata e in Toscana, con un ventaglio di strutture che spazia dalle masserie pugliesi agli agriturismi immersi nella natura, dalle dimore storiche alle grotte di Matera, fino ai raffinati hotel sulle colline lucchesi. Ogni location non è semplicemente uno sfondo, ma racconta l’identità dei suoi proprietari attraverso concept originali e un’ospitalità cucita su misura.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Come funziona il meccanismo di gioco

La struttura del programma rimane fedele a quella che ha già conquistato il pubblico: in ogni puntata, uno dei tre protagonisti lancia una sfida esprimendo un desiderio preciso di vacanza e indicando la destinazione. Gli altri due scelgono ciascuno una struttura in cui trascorrere un breve soggiorno, e solo chi ha lanciato la sfida si trasforma in giudice, valutando quattro categorie ben distinte: Posizione, Home Tour, Esperienza e Ospitalità. Per ciascuna, il giudizio può essere “Non ci siamo”, “Ok”, “Buono” o “Top”.

Il colpo di scena arriva però al termine del soggiorno, quando chi ha lanciato la sfida assegna al compagno che ha saputo interpretare meglio il suo desiderio il “Super Top”, un premio che vale doppio e che può ribaltare le sorti della puntata. È proprio questo meccanismo a rendere ogni episodio imprevedibile fino all’ultimo momento.

Tra corsi di pizzica, giri in tuk tuk, attività di giardinaggio e rafting, gli host in gara avranno la possibilità di distinguersi non solo per la qualità degli spazi, ma anche per la capacità di creare esperienze memorabili. Del resto, come ha raccontato lo stesso Tommaso Zorzi parlando del suo rapporto con Ida Di Filippo, il programma si regge anche sulla chimica tra i protagonisti:

«Real Time ha creato un mostro. Siamo il gatto e la volpe. Abbiamo riso fino alle lacrime e trovato una misura in cui nessuno pestava i piedi all’altro».

Chi non riesce ad aspettare la messa in onda può già trovare le puntate in anteprima su Discovery+, dove il programma è disponibile in streaming on demand per tutti gli abbonati alla piattaforma.