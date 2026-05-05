Stasera, martedì 5 maggio 2026, torna il Grande Fratello Vip 2026 in prima serata su Canale 5 con la quattordicesima puntata condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una serata che si preannuncia ricca di colpi di scena, con la proclamazione del secondo finalista e tante tensioni accumulate negli ultimi giorni all’interno della casa.

Scontri e tensioni nella casa prima della diretta

Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip sono stati tutt’altro che tranquilli. Al centro delle discussioni c’è innanzitutto lo scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini: l’ex volto de Le Iene ha alzato la voce verso l’imitatrice, spaventandola al punto da spingerla a dichiarare, durante un successivo confronto, «sono rimasta impaurita». Berry ha riconosciuto di aver esagerato:

«Ho alzato la voce e mi dispiace da morire… tanto che ti ho chiesto scusa un quarto d’ora dopo, con il cuore in mano.»

I due hanno tentato un chiarimento, ma la Manzini non sembra ancora aver perdonato il coinquilino. Anche fuori dalla casa la vicenda ha fatto rumore: la sorella Lilli Manzini ha preso posizione con parole nette, dichiarando «guai a chi tocca mia sorella: non è una minaccia né un avvertimento, è la verità. Vederla da sola mentre gli altri sorridono e fanno finta di niente mi fa ancora più male».

Non meno infuocato lo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, degenerato fino al lancio di oggetti. Tutto è partito quando la Elia ha commentato la reazione della Manzini nei confronti di Berry, sostenendo che «certe cose non si elaborano qui, si elaborano a casa con chi è adibito a questo» e invitando a non paragonare «casi del passato a delle urla». La Mussolini è intervenuta duramente, accusandola di comportarsi come chi giustifica l’aggressore, mentre la Elia ha risposto senza filtri, definendo la presenza della coinquilina «diseducativa nei termini del rispetto delle donne e dei valori umani». La situazione è rapidamente degenerata al punto da costringere la regia a interrompere la ripresa.

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Il televoto e i sondaggi: chi sarà il secondo finalista?

Il momento più atteso della serata sarà la chiusura del televoto, che decreterà il secondo finalista di questa edizione, in vista della finale prevista per il 19 maggio. Il concorrente più votato raggiunge così Antonella Elia, già eletta prima finalista nel corso della decima puntata. A contendersi il posto sono Marco Berry, Francesca Manzini, Alessandra Mussolini, Raul, Adriana Volpe e Lucia Ilardo.

Stando ai sondaggi più recenti, la sfida si è progressivamente concentrata su due nomi: Alessandra Mussolini guida con circa il 40% delle preferenze, seguita da Adriana Volpe che si attesta intorno al 30%, pur avendo guidato la classifica nei giorni precedenti. Distaccati Lucia Ilardo e Francesca Manzini, mentre Raul e Marco Berry raccolgono percentuali marginali.

La puntata prenderà il via a partire dalle 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Per chi non può seguirla in televisione, la diretta è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, tramite app o sito, oltre che sul portale ufficiale grandefratello.mediaset.it. È ancora possibile votare tramite SMS al numero 477.000.2 – il voto ha un costo massimo di 0,1613 euro a seconda dell’operatore, con ricezione di un SMS di conferma. La diretta dalla casa è inoltre accessibile h24 su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e su La5 (canale 30), con aggiornamenti quotidiani anche su Canale 5 alle 13:35 e su Italia 1 alle 13 e alle 18:50.