A pochissime ore dall’inizio della finale di questa edizione del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha lanciato una dura stoccata agli autori del programma. Il ragazzo, da quando non fa più parte del reality show, non ha esitato a mostrare una certa voglia di gettarsi tutto il percorso alle spalle, cancellando quasi ogni traccia della sua partecipazione. Adesso, a rendere particolarmente eloquente il suo punto di vista è stato un commento alquanto pungente contro gli autori del programma.

La stoccata di Tommaso Franchi contro gli autori del GF

Tommaso Franchi è pronto a sostenere la sua compagna Mariavittoria Minghetti in questa finale del Grande Fratello. Purtroppo, però, stando a quanto emerso da alcuni sondaggi presenti sul web, pare che la ragazza sia sfavorita al televoto attualmente in atto e, di conseguenza, dovrebbe essere eliminata non riuscendo ad aggiudicarsi il titolo di finalista.

Ad ogni modo, in queste ore, l’ex gieffino ha risposto al commento di un utente del web, il quale ci ha tenuto a complimentarsi con lui e con Mariavittoria per la sincerità e la genuinità che sono riusciti a trasmettere con la loro relazione nella casa. Tommaso, allora, ha colto la palla al balzo per pungere gli autori. Nello specifico, ha ringraziato l’utente per il complimento e poi ha detto di essere felice di essere riuscito ad arrivare al pubblico, trasmettendo sentimenti di amore e di sincerità. Il ragazzo, però, non è riuscito a trattenersi dal lanciare una stoccata agli autori del programma, i quali sono stati accusati di aver fatto passare lui e la sua fidanzata per quello che non sono.

Gli autori hanno sabotato la coppia Tommaso-Mariavittoria? I due se ne sono fatti una ragione

Nel commento in questione, Tommaso ha ammesso che lui e Mariavittoria, ormai, hanno imparato a farsene una ragione sul comportamento degli autori, i quali pare abbiano sempre fatto in modo di mettere in cattiva luce i due, non mostrando la vera essenza di questa coppia. Franchi, così, ha specificato di non dare più peso zi messaggi che passano in puntata su di loro, quello che ha davvero importanza è il giudizio dei telespettatori che, con commenti del genere, dimostra di essere riuscito ad andare oltre e a comprendere di che pasta siano davvero fatti i due ragazzi.

Adesso, dunque, non resta che attendere la puntata del GF di stasera per scoprire se, effettivamente, il sostegno dei fan della coppia sia così elevato al punto da far trionfare Mariavittoria al televoto contro Chiara Cainelli, oppure no.