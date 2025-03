Al Grande Fratello si sta verificando un “allarme televoto”. Nello specifico, soprattutto nel corso di questa edizione del programma, sono state notate delle irregolarità inerenti alcuni voti provenienti da account fasulli. Questo, ovviamente, finirebbe per alterare i risultati, facendo vincere o uscire delle persone dalla casa in maniera non meritevole. Ecco cosa sta succedendo.

Le presunte irregolarità nei televoti del GF: che sta succedendo

Non è certamente la prima volta che il televoto del Grande Fratello viene messo in discussione. In questo periodo, però, le voci circa alcune manipolazioni sui voti si stanno facendo sempre più insistenti e pesanti. Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni che stanno trapelando sul web, e che sono state verificate dal giornalista Gabriele Parpiglia, sembrerebbe che il Codacons avrebbe scoperto un sito brasiliano che si occupa della vendita di account gmail a prezzi davvero irrisori e senza effettuare alcuna verifica.

Questo, di conseguenza, porta ad una severa manipolazione dei televoti del Grande Fratello, ma non solo. Molti voti, dunque, sembrerebbero provenire da account falsi e non da utenti reali. Questo, dunque, dimostrerebbe alcuni copi di scena inaspettati che si sono verificati nel corso delle scorse puntate del GF, specie nella semifinale. Questo, dunque, potrebbe portare anche ad una vittoria fasulla e assolutamente non meritevole.

Shaila Gatta eliminata ingiustamente al GF?

Alla luce di tutto questo, dunque, sembrerebbe anche che, in precedenza, il Grande Fratello abbia deciso di reintegrare alcuni concorrenti proprio perché sarebbero state scoperte queste irregolarità e si sarebbe deciso di dare una seconda chance ad alcuni protagonisti.

Adesso, però, resta da capire se queste irregolarità si siano verificate anche in occasione della semifinale del GF, la quale ha causato anche l’uscita dal programma di Shaila Gatta, contro ogni aspettativa. Anche a lei, dunque, potrebbe spettare la possibilità di rientrare in casa, ma questo non sembra possibile, in quanto lunedì prossimo il programma volgerà al termine. Proprio tutta questa situazione potrebbe essere la causa della scomparsa della Gatta dai social dopo la sua uscita dal GF. Non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà questa intricata situazione.