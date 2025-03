I giochi sono ormai fatti e il Grande Fratello 18 si avvicina ormai al suo gran finale. Dopo sei mesi di programma, il pubblico a casa ha avuto modo di scoprire l’esito dei televoti, che hanno portato a conoscere i possibili vincitori.

Il reality show di Canale 5 non smette di sorprendere. Nel corso della penultima puntata sono stati tanti i colpi di scena che hanno tenuto con il fiato sospeso. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto.

GF 18, la semifinale: scontri e primo eliminato

La serata si è aperta con i duri attacchi ricevuti da Zeudi nel corso dell’ultima settimana. L’ex Miss Italia si è trovata a fare i conti con una serie di scontri avvenuti con le sue amiche più strette, Shaila e Chiara, che hanno criticato aspramente i suoi comportamenti.

Non si sono risparmiati Giglio ed Helena, che hanno discusso sotto gli occhi dei telespettatori. La modella brasiliana ha accusato il parrucchiere di essere un “comodino”. É giunto dunque il momento di conoscere l’esito del primo televoto per l’eliminazione.

Chiara ed Helena si sono salvate, mentre è toccato proprio a Giglio abbandonare per sempre la casa del GF. L’eliminazione ha trovato l’approvazione di molti ex concorrenti. Un’amara sorpresa in più è arrivata per il gieffino: in studio non era presente la sua Yulia ad aspettarlo.

GF 18, la semifinale: Shaila e Lorenzo smontati, secondo eliminato

Un importante blocco della serata è stato dedicato agli Shailenzo. La coppia in settimana ha dato nuovamente spettacolo, passando da parole al veleno ad una riappacificazione teatrale tra lacrime e dichiarazioni d’amore. A molti il loro sentimento continua ad apparire costruito, ma qualcosa nelle dinamiche è intervenuto a modificare gli equilibri.

Le ultime nomination dei finalisti e quelle dei nominabili hanno portato al televoto flash Shaila, Helena, Javier e Chiara. Per Martinez è giunto il momento di lasciare la casa del Grande Fratello, questa volta senza alcuna possibilità di ritorno.

GF 18, la semifinale: terzo eliminato e quarto finalista

Le emozioni della serata non sono terminate, perché è stato immediatamente aperto un secondo televoto flash per l’eliminazione. Le quattro concorrenti donne non finaliste hanno dovuto scegliere un piramidale. Quello con la base dorata ha portato Shaila a rischio eliminazione. É stata proprio lei a scegliere di sfidare Helena.

Quest’ultima invece, ha trascinato con loro al televoto Chiara. In questo caso l’esito è stato doppio: la più votata ha ottenuto il titolo di quarta finalista, mentre la meno votata è stata eliminata. Lo scontro diretto tra le “regine” della casa si è svolto sotto gli occhi di tutti. Ad uscirne vincitrice è stata Helena, che si è guadagnata un posto in finale. Per Shaila Gatta dunque, è giunto il momento di lasciare il Grande Fratello ad un passo dalla finale, tra l’incredulità generale.

GF 18, la semifinale: il quinto finalista

La semifinale si è conclusa con il gruppo dei finalisti quasi al completo. Si sfideranno agli ultimi scontri nella puntata di lunedì prossimo Helena, Lorenzo, Jessica e Zeudi. Non sono ancora finaliste pur avendo superato la puntata invece Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, che saranno le prime a sfidarsi nel prossimo appuntamento.

In attesa di conoscere gli esiti del televoto, scopri come rivivere le emozioni della serata con la replica del GF in tv e streaming.