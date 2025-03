Dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello, Shaila Gatta pare stia affrontando un momento particolarmente difficile, come rivelano anche recenti indiscrezioni inerenti quanto sarebbe accaduto dietro le quinte del programma. Ad ogni modo, i suoi fan stanno iniziando ad essere in ansia in quanto la ragazza pare sia sparita dai social. Dopo aver pubblicato qualche breve storia solamente scritta, la protagonista ha fatto perdere le tracce di sé, facendo diffondere diverse teorie, alcune delle quali anche piuttosto particolari.

Perché Shaila Gatta è sparita dopo il GF? La teoria dei messaggi all’ex

Cosa sta succedendo a Shaila Gatta? La ballerina non sembra aver preso molto bene la scelta del pubblico di mandarla a casa, impedendole di arrivare in finale e concorrere per la vittoria. A dimostrazione che questo sia un momento molto difficile e particolare per lei c’è il fatto che la protagonista ha deciso di non tornare ancora ufficialmente sui social con video e contenuti che era solita condividere prima che cominciasse la sua avventura nel programma.

Questo suo silenzio sta dando adito ad alcune indiscrezioni, alcune delle quali molto compromettenti. Nello specifico, sta circolando in rete una notizia secondo la quale sembrerebbe che Shaila, subito dopo essere uscita dal GF, avrebbe contattato un suo ex, un tale Salvatore Monaco, calciatore del Catania. La giovane avrebbe detto a quest’ultimo di essere disposta a ritornare insieme a lui e di averlo pensato per tutte le ultime settimane di permanenza all’interno della casa. L’influencer Deianira Marzano, che ha riportato questa indiscrezione, però, ha ammesso che a suo avviso si tratterebbe di una fake news.

Shaila in contatto con la mamma di Lorenzo e altre indiscrezioni

Altre indiscrezioni, poi, rivelano che dietro questo silenzio da parte di Shaila Gatta ci sarebbe qualcosa di molto più grave e profondo. Al momento, però, non si conoscono i dettagli. In ogni caso, la cosa certa è, sicuramente, che la Gatta stia vivendo un momento molto controverso, durante il quale preferisce stare un po’ lontana dai social e da tutti i pettegolezzi che sono circolati in rete in tutto questo periodo.

Inoltre, pare che l’ex gieffina abbia sentito la madre di Lorenzo Spolverato. Le due avrebbero parlato di tante cose e sembrerebbe che i loro rapporti siano distesi e sereni. In merito agli utenti del web, essi sono divisi tra coloro i quali sono in pena per la giovane e chi, invece, ritiene che il suoi comportamento sia inopportuno e irrispettoso verso tutti i sostenitori che in questo periodo le hanno dimostrato affetto e sostegno e che meriterebbero una spiegazione.