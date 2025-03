Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata ieri, domenica 23 marzo, rivelano che è scoppiato il caos al Trono di Gianmarco Steri. Per tutta la durata delle riprese si è parlato solo di Trono Classico, in quanto si sono verificati dei fatti piuttosto incresciosi. Ecco cosa è successo.

Gianmarco Steri furioso con le sue corteggiatrici a Uomini e Donne

Fuochi e fiamme al Trono Classico di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare che la scelta di Gianmarco Steri sia in discussione. Il ragazzo, infatti, nel corso delle riprese ha lanciato un ultimatum alle sue corteggiatrici in cui ha “minacciato” di non arrivare a nessuna scelta.

La decisione del ragazzo è sopraggiunta a seguito di alcuni comportamenti, a suo dire impropri, assunti dalle sue corteggiatrici. In primo luogo, Cristina ha deciso di disertare un’esterna organizzata dal tronista. In studio la giovane ha spiegato di aver agito in questo modo in quanto non vuole sentirsi il ripiego di nessuno. Gianmarco, però, invece di rassicurarla, ha sbottato contro di lei e le ha detto che, secondo il suo punto di vista, può anche tornarsene da dove è venuta. La giovane, colta alla provvista, è scoppiata in lacrime ed è andata via.

L’ultimatum di Gianmarco e l’annuncio di Tina Cipollari

L’atteggiamento di Gianmarco è apparso a molti piuttosto duro e poco garbato nei confronti della ragazza. Ad ogni modo, il tronista non è apparso affatto pentito del suo comportamento, sta di fatto che non è neppure uscito dallo studio per seguire la corteggiatrice. Il giovane, poi, ha scelto di non portare fuori né Francesca, né Nadia. In merito a quest’ultima, la ragazza non era presente in studio. Molto probabilmente ha scelto di autoeliminarsi considerando la situazione.

Gianmarco, allora, ha fatto un discorso rivelando che, molto probabilmente, non arriverà ad una scelta. Se le sue corteggiatrici continueranno a comportarsi in questo modo e a dare luogo a scenate insensate e ingiustificate, lui non sceglierà nessuna di loro e andrà via da solo. Alla fine del dibattito, poi, il giovane ha deciso di ballare con Francesca, l’unica con cui, almeno nella registrazione di ieri, non ci sono stati aspri disguidi.

L’annuncio di Tina Cipollari

Insomma, la scelta di Gianmarco Steri è davvero a rischio. Se neppure lui dovesse arrivare ad una scelta, il Trono Classico di Uomini e Donne di quest’anno si rivelerebbe un vero fiasco. Per quanto riguarda il Trono di Tina Cipollari, invece, non si è parlato, ma la donna ha annunciato che presto lei e Cosimo voleranno a Madrid. Neppure del Trono Over si è parlato. Di esso si discuterà nella registrazione di oggi pomeriggio. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.