Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello i colpi di scena non sono mancati di certo. A dover abbandonare la casa più spiata d’Italia, perdendo così la possibilità di arrivare in finale e aggiudicarsi la vittoria, è stata anche Shaila Gatta, cosa che ha lasciato spiazzate tante persone. La ragazza, però, in studio ha provato a mostrarsi serena e non turbata da quanto accaduto, ma le cose stanno davvero così? A quanto pare no. Dietro le quinte, infatti, pare sarebbe accaduto altro.

Shaila Gatta furiosa per essere uscita dal GF contro Helena Prestes

Shaila Gatta è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello con grande stupore da parte dei concorrenti e di molti utenti del web. La ragazza, quando era ancora in casa, aveva rivelato che ci sarebbe rimasta molto male se non fosse arrivata in finale, contrariamente a Lorenzo Spolverato. Ebbene, il suo più grande timore si è avverato, ma la giovane ha provato a mostrarsi tranquilla nel corso della puntata di ieri del GF.

L’influencer Deianira Marzano, però, ha riportato alcune indiscrezioni trapelate sul web che, invece, lascerebbero presagire un quadro decisamente diverso. Stando a quanto emerso, infatti, sembrerebbe che Shaila sia rimasta malissimo per quanto accaduto ed abbia dato di matto dietro le quinte del programma. A renderla particolarmente adirata sarebbe stata anche la beffa di perdere contro la sua acerrima nemica Helena Prestes.

Lite tra Shaila e alcuni fan di Zeudi Di Palma e video “fasullo”

A riportare quanto sarebbe accaduto è stato un membro dello staff del Grande Fratello, il quale avrebbe dichiarato di aver assistito a delle scene davvero incresciose. Shaila pare fosse arrabbiata nera per l’epilogo che ha preso il suo percorso all’interno del programma, ma non solo. La ragazza pare abbia anche litigato pesantemente con alcune fan di Zeudi Di Palma, le quali ne avrebbero approfittato di averla davanti per attaccarla. Complice il nervosismo per quanto accaduto, dunque, la situazione si sarebbe infiammata in poco tempo.

Per contro, invece, Shaila ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui è apparsa serena e felice per come siano andate le cose. In tale occasione, la giovane ha detto che per lei ciò che conta è ciò che si farà una volta fuori dalla casa del GF, tra lavori, collaborazioni, ingaggi e tante cose belle. In merito al programma, infine, ha dichiarato di fare il tifo per Lorenzo Spolverato e di sperare nella sua vittoria. Sarà davvero così?